Cristina Kirchner: “Cuando la Corte Suprema quiere tratar y resolver un asunto, lo hace”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que, “cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiere tratar y resolver un asunto, lo hace independientemente de cualquier legislación y jurisprudencia”, luego de que ayer el procurador interino Eduardo Casal dictaminara que “no es competencia originaria” de la Corte tratar “la validez legal” de sesiones del Senado por videoconferencia.

En el marco de la pandemia por coronavirus, Cristina Kirchner solicitó al máximo tribunal que se expida sobre la validez de sesiones virtuales pero el procurador interino emitió ayer un dictamen en el que entendió que no le compete a la Corte expedirse sobre un planteo de ese sentido.

Si bien no es vinculante, la opinión del Procurador implica un enfoque jurídico que la Corte puede adoptar o no en su decisión final, que se espera para los próximos días.

A través de su cuenta en Twitter, la Vicepresidenta publicó hoy una serie de tuits de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, respecto a los casos judiciales en los que el Tribunal Supremo intervino.

“Como viste en los casos Fayt y Bussi, cuando la Corte Suprema tiene la voluntad de ‘proteger y garantizar derechos’, hay caso”, planteó la ex mandataria y agregó: “Claro que siempre es bueno analizar qué derechos son los que quieren proteger y garantizar”.

“Imperdible hilo de tuits en el que Graciana Peñafort, Directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, explica que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiere tratar y resolver un asunto, lo hace… independientemente de cualquier legislación y jurisprudencia”, comenzó su hilo Cristina Kirchner en la red social.

Luego de compartir varios mensajes de Peñafort sobre los casos jurídicos del fallecido juez de la Corte, Carlos Fayt, y del represor y ex gobernador de Tucumán, Domingo Bussi, la Vicepresidenta concluyó: “Como viste en los casos Fayt y Bussi, cuando la Corte Suprema tiene la voluntad de ‘proteger y garantizar derechos’, hay caso. Claro que siempre es bueno analizar qué derechos son los que quieren proteger y garantizar”.

Más temprano, también a través de esa red social, Peñafort había cuestionado a Casal, a quien acusó de “estar intentando proteger las 12 mil fortunas que deberían pagar el impuesto a las riquezas”, en referencia al proyecto de ley en elaboración por parte del oficializamo para gravar por única vez a las grandes fortunas.

En este sentido, Graciana Peñafort le endilgó al procurador la intención de poner “obstáculos” para avanzar con una legislación en ese sentido: “Bueno, en eso ya lo conocemos, como protegió a (Carlos) Stornelli ¿no?”, agregó.

Sobre el caso jurídico ‘Fayt’, la abogada recordó que “en 1994 se modificó la Constitución. Fayt tenía entonces 76 jóvenes años. Y la nueva constitución establecía que los jueces podían serlo hasta los 75 años ¿Alguien le pidió la renuncia a Fayt? Nadie. Pero Fayt pidió una declaración de certeza y el Poder Judicial vio caso”.

“Tanto vio caso el Poder Judicial, que terminaron declarando inconstitucional la Constitución! Y ahora Casal quiere decirnos que No hay caso. Como si la pandemia no existiera y como si sesionar no fuese un riesgo cierto para un montón de personas”, remarcó.

Con respecto al caso ‘Bussi’, la letrada del Senado manifestó: “Me divierte mucho cómo (Casal) intenta decir que hace a la división de poderes y que no debería a priori meterse la Corte en competencias exclusivas del poder Legislativo. Me hizo acordar a otro caso sin caso y con competencias exclusivas del Poder Legislativo. Se llama el caso Bussi”.

“Verán ustedes que cuando quiere encontrar ‘caso’ la Corte los encuentra. Verán que cuando se quiere innovar en materia de protección de derechos, la Corte innova ¿Y saben qué? Esta bien. Para hacer esas cosas esta el superpoder que la da la Constitución a la Corte Suprema”, concluyó.