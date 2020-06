Cristina Kirchner celebró el informe de la Interpol sobre la causa del Memorándum

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, celebró hoy el informe de Interpol que remarca que el único que podía hacer caer las alertas rojas de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA era el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y afirmó que la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán es “lawfare al palo”.

“El pasado lunes 22 de junio se cayeron todas y cada una de las mentiras con las que armaron la causa sobre Memorándum de Entendimiento con la República de Irán. Quedó demostrado cómo el macrismo, los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial de la República Argentina armaron una causa judicial para perseguir, destruir y encarcelar a opositores políticos. Lawfare al palo, diría yo”, sostuvo la ex jefa de Estado.

A través de su cuenta de Twitter, la actual titular del Senado destacó el “detallado y prolijísimo informe” que brindó Interpol Argentina al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la causa que investiga un presunto encubrimiento de Irán en el atentado contra la mutual judía, perpetrado el 18 de julio de 1994 y en el que fueron asesinadas 85 personas.

“¿Que quién fue? ¿Cómo fue que se descubrieron esas mentiras? ¿Que si fue algún juez de instrucción, fiscal o Tribunal de alzada del Poder Judicial argentino? No, no, no, no. De ningún modo. Fue Interpol”, señaló Cristina Kirchner mediante un video.