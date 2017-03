El juez federal Claudio Bonadio mandó hoy a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Fernández en la causa denominada “dólar futuro”.

El juez consideró cerrada la instrucción de la causa y remitió el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal, para que sortee el tribunal que llevará adelante el debate, en fecha por determinar.

Junto con la ex presidenta irán a juicio el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros imputados.