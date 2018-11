Crisis inmobiliaria en Salta: miles de salteños dejaron de alquilar y comparten la casa

La fuerte devaluación de mitad de año, la inflación y el atraso salarial conforman una tormenta perfecta cuyo resultado es cada vez más inquilinos salteños devolviendo las casas o departamentos que alquilaban para volver a vivir con los padres u otro familiar. En el caso de las personas solteras, en tanto, se nota un aumento de los alquileres compartidos, para reducir costos.

La actividad inmobiliaria ya no puede disimular su declive y todavía falta esperar el impacto de la ley de alquileres que impulsa el oficialismo en el Congreso Nacional. Si bien a priori se presenta como un proyecto que beneficia a los inquilinos, algunos de los puntos podrían llevar a los propietarios a retirar sus inmuebles de la oferta, y es sabido que cuando la oferta cae los precios aumentan.

Biella explicó que hay un sector de los inquilinos que “no pueden pagar una casa, un departamento o las expensas” ya que los costos “se les escaparon mucho por las subas de luz, gas, agua y las expensas en sí mismas”.

“Muchos han vuelto a las casas de sus padres, esta es una situación que se está dando con frecuencia en determinados sectores sociales”, indicó.

Biella advirtió que “se está dando un problema en el que tenemos tres generaciones viviendo en la misma casa en esquema de parejas: los abuelos, los padres y los hijos, que empiezan a formar sus familias pero ya no pueden alquilar”.

“Se trata de un segmento de la sociedad al que no le alcanza la vivienda propia y para el que no hay créditos disponibles, sumado a que el Estado no puede construir más y los alquileres, con la suba de tarifas de los servicios se hicieron inalcanzables”, señaló el director de la Federación Inmobiliaria Argentina,y detalló que “entonces la gente vuelve a la casa de los padres y las personas solteras se juntan entre dos o tres para alquilar algo y reducir costos”.