Coronavirus en San Luis: No se presentaron casos positivos y surgieron cuatro casos sospechosos

En la jornada 13 de aislamiento social preventivo, la provincia no evidenció nuevos casos de COVID-19, aunque cuatro personas fueron atendidas y se convirtieron en sospechosos de portar el virus. Así lo reveló el gobernador Alberto Rodríguez Saá, en el mensaje diario que emite a la población desde Terrazas del Portezuelo.

En el inicio de su mensaje, acompañado por el Comité de Crisis, Rodríguez Saá reflexionó sobre los buenos datos recabados días atrás y en la jornada de este miércoles y que a veces llenan de optimismo a muchos puntanos. El primer mandatario provincial llamó a todos a la prudencia y a la cautela e incluso admitió que, en ocasiones, las emociones por las buenas noticias lo invaden.

“Me pasa que cuando leo el parte epidemiológico, a veces, estoy cargado de las emociones que están en el texto. Y hay días en los que decimos que no hay casos positivos o casos confirmados. Y me genera a mí, y por eso tal vez lo transmito mal, un optimismo que no debe ser exagerado. Ni siquiera podemos pensar que estamos resolviendo los problemas. Esta cuestión recién empieza, transitamos recién la primera etapa, es algo que debemos tener muy claro”, subrayó.

Luego, Alberto se metió de lleno en la actualización del reporte tras el 13° día de aislamiento social preventivo. Allí reveló que no hubo casos positivos en la jornada del miércoles, pero aclaró que surgieron cuatro casos sospechosos.

“No hubo nuevos casos positivos, pero tenemos cuatro nuevos sospechosos. En cuanto a los casos descartados hubo uno, y hay dos muestras bajo análisis”, puntualizó.

A su vez, el mandatario puntano actualizó el número de personas que llegaron del exterior, antes de que se cerraran las fronteras del país, y que recibieron un acompañamiento sanitario específico.

“Bajo monitoreo tenemos unas 795 personas que llegaron a San Luis, todas procedentes del exterior. Se trata de aquella gente que atraviesa los 14 días de una restricción muy rígida. Además, hay 23 personas aisladas por contacto estrecho con esos viajeros que llegaron del extranjero. A su vez, estamos controlando a la comunidad menonita y a la población de Nueva Galia”, agregó.

Estadísticas del COVID-19

El gobernador puntano dio a conocer los datos recabados en todo el planeta hasta este miércoles a las 17:00.

“En Argentina las provincias afectadas son por ahora 21. El total de personas infectadas asciende a 1.133, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el distrito con más contagiados con un 28,31%, seguida por Provincia de Buenos Aires con un 24,69% y Santa Fe con un 12,29 % y luego, por Córdoba con el 8,91%; en tanto que San Luis ostenta el 0,71% de los casos”, señaló.

“En cuanto a las personas fallecidas, Argentina registra 31 muertos y la tasa de mortalidad es del 2,73%. En Sudamérica los afectados son 16.744, con Brasil como el país con más portadores del virus con 3.836. Entre las víctimas fatales, Sudamérica tiene 448 y Brasil encabeza esa lista con 448 muertos, con una tasa del 2,68%”, manifestó Rodríguez Saá.

En el mundo los casos alcanzan las 927.539 personas con Estados Unidos como el país con más infectados con 210.714 casos. Entre las muertes, hay 46.472 víctimas con Italia como el país con más decesos con 13.155. La tasa mundial es del 5,61%”, afirmó.

“Para evitar que el sistema de salud colapse y de ese modo la cantidad de víctimas ascienda, es muy importante lo que estamos haciendo en la Argentina y en San Luis que es frenar la velocidad del contagio, la velocidad del virus. El objetivo es ‘amesetar’ los contagios, que el ritmo sea mucho más lento. Todo eso es gracias al esfuerzo que hace el pueblo de San Luis, cada uno de ustedes hacen un esfuerzo enorme por cuidarse y cuidarnos. Solo vamos a lograr alguna mejora si estamos solidariamente unidos, concientizados, en nuestras casas. ¡Fuerza San Luis!”, alentó Alberto.