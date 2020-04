Coronavirus en Argentina: Un muerto, 98 contagiados y 1453 casos positivos

Una hombre de 73 años murió y 98 personas fueron diagnosticadas hoy con coronavirus, con lo que totalizan 43 las muertes y 1.453 los casos positivos desde el inicio de la pandemia en la Argentina, según informó el Ministerio de Salud, al término de una jornada en la que el presidente Alberto Fernández afirmó que la salida de la cuarentena dispuesta hasta el 12 de abril, “será en forma paulatina y muy cuidadosa”.

“Tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero es día a día, hay que ir viendo cómo evoluciona. Salir de la cuarentena tiene que ser una cosa muy cuidada”, afirmó esta mañana el mandatario en una extensa entrevista que concedió a Radio Mitre.

El Presidente explicó que el aislamiento “se va a abrir paulatinamente y habrá casos que deberán seguir en cuarentena” y, en ese marco, puso como ejemplo que, “seguramente, los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia y concurrirá la gente elemental para poder movernos, y seguirá la cuarentena en mayores adultos”.

Para analizar la modalidad que se le puede dar a esa flexibilización de la cuarentena, Fernández estuvo reunido esta tarde en Olivos con los integrantes del gabinete económico.

De la reunión participan el jefe de Gabinete Santiago Cafiero; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró hoy que lo sucedido el viernes en los bancos “no significa que se haya roto la cuarentena” y aclaró que la situación en la Argentina “no es la misma que en otros países de Europa donde la circulación comunitaria es muy alta”.

“La situación de Argentina no es la misma que en Europa donde la circulación comunitaria es muy alta. Tenemos un porcentaje de casos negativos en los testeos y la circulación viral no tiene la intensidad de otros países; y si bien el objetivo es evitar el contacto entre personas, no significa que ayer se haya roto la cuarentena”, agregó.

“Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, inédita, es la primera vez que el mundo está saliendo de una cuarentena estricta, de un aislamiento preventivo. Hay dos países que lograron achatar la curva y en esos dos países el aislamiento duro cinco semanas”, precisó Vizzotti

Los bancos, por otra parte, atendieron hoy en todo el país, en forma más ordenada y sin concentración excesiva de público, lo que garantizó el cumplimiento de las pautas de distanciamiento por la pandemia de coronavirus, y en un esquema que volverá a repetirse mañana domingo, cuando continúe el pago por ventanilla a jubilados que no cobraron durante marzo sus haberes y cuyos DNI terminen en 2 o en 3.

La atención comenzó a la hora habitual según cada jurisdicción pero con una extensión de dos horas en el horario de cierre para el pago de jubilaciones y pensiones pendientes de marzo y de acuerdo con la finalización del DNI, que para hoy correspondía a los números 0 y 1.

De esta forma, se concretó el cambio en el cronograma pautado inicialmente por el Banco Central luego de que el viernes se registraran largas filas, aglomeraciones y desorden en la reapertura parcial de bancos fijada luego del inicio del aislamiento obligatorio.

En el plano internacional, Italia y España confirmaron hoy la tendencia a la baja en las cifras de contagios por la pandemia, mientras que del otro lado del Atlántico, la situación empeoró drásticamente en Estados Unidos, con más de 300.000 infectados, donde la desesperada lucha por la compra de material sanitario volvió a enfrentar al presidente Donald Trump con los gobernadores.

En tanto, China, donde surgió la Covid-19 hace cuatro meses, fue levantando gradualmente restricciones a movimientos y homenajeó hoy en todo su territorio a las víctimas de la enfermedad y a los “mártires” del sistema de salud que dieron su vida para salvar a otros.

Ya casi sin casos locales, el gigante asiático anunció un nuevo contagio en el primer epicentro del brote, la ciudad de Wuhan, y otras 18 de personas llegadas desde el extranjero, lo que elevó el total de infectados a 82.543, mientras que con cuatro nuevas muertes, los decesos subieron a 3.330.

Desde el inicio de la epidemia a fines de 2019, el coronavirus infectó a 1.187.798 personas y mató a otras 64.084 en más de 180 países, según datos de la universidad norteamericana Johns Hopkins.

Las noticias alentadoras llegaron hoy a Italia y España, los dos países más azotados por la pandemia en Europa, que son también aquellos con más muertes a nivel mundial.

Mientras el gobierno insiste con que habrá que “convivir con el coronavirus hasta que haya una vacuna”, Italia registró 681 muertos con Covid-19 en las últimas 24 horas, la primera vez que baja de 700 fallecidos diarios desde el 26 de marzo último.