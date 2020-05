Coronavirus en Argentina: Con tres nuevas muertes, son 366 las víctimas fatales

La cifra de víctimas fatales por coronavirus en el país se elevó a 366 tras confirmarse otras tres muertes, según informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación desde donde remarcaron que las salidas recreativas “no son un paseo”, los cuales siguen sin estar autorizados.

De acuerdo al reporte matutino que cada día hace el Ministerio de Salud de la Nación sobre la evolución de la Covid-19, los diagnósticos positivos suman 7.805 en tanto que la tasa de letalidad (muertos por casos confirmados) es de 4,6% y la tasa de mortalidad es de 8 fallecimientos por millón de habitantes.

En el reporte que encabezó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, se informó que ayer se sumaron tres nuevas muertes: dos hombres -uno de 75 años, residente en la provincia de Chaco y otro de 56 años, residente en la provincia de Buenos Aires- y una mujer, de 47 años, residente en la provincia de Buenos Aires.

Además, se confirmaron 327 nuevos casos, de los cuales 193 corresponden a la Ciudad de Buenos Aires y 27 a la provincia de Buenos Aires.

Hoy será el segundo día de las llamadas salidas recreativas en la Ciudad, en las cuales se permite a los menores salir acompañados por uno de sus padres durante una hora. En ese sentido, Vizzotti alertó que “es muy importante que entendamos que son salidas de esparcimiento para el bienestar psicofísico, pensando en la salud mental y en lo que significa estar en casa durante mucho tiempo. No es una salida, no es un paseo no es algo que estemos autorizando en este momento, tenemos que pensar bien el rol de cada uno en este desafío que tenemos como sociedad”.

“Seguimos en aislamiento social preventivo obligatorio hasta el 24 de mayo”, resaltó Vizzotti quien agregó: “El aislamiento, en este momento, es la opción más efectiva que tenemos para controlar la transmisión”.

Y pidió que en la región metropolitana, que abarca la Ciudad y el conurbano bonaerense, “realizar la actividad que tenemos autorizada en el menor tiempo posible, minimizar la salida, volver a casa y cumplir cada una de las recomendaciones”.

De acuerdo al último reporte presentado hoy, ocho provincias no presentaron casos de coronavirus en los últimos quince días. Y por eso, desde el Ministerio resaltaron la importancia de la detección precoz para disminuir los contagios y los resultados del Plan Detectar que “es una gran opción para poder intervenir en forma oportuna y poder interrumpir esa transmisión”, aseguró Vizzotti.

En el informe se señaló que las principales franjas etarias afectadas de los casos corresponden a personas de entre 20 y 59 años, con una edad promedio de 40 años, mientras que la edad promedio de los fallecidos es de 76 años.

Del total de personas confirmadas, 7805, con una tasa de 17,3 casos cada 100.000 habitantes, se recuperaron 2.569, en tanto que las personas con infección en curso son 4.870.