Coronavirus: el Gobierno de San Luis dará licencia a trabajadores estatales que tengan hijos escolarizados

La medida fue anunciada por el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, en una conferencia de prensa que mantuvo en Terrazas del Portezuelo. La decisión también alcanza a beneficiarios del Plan de Inclusión Social. El permiso estará vigente mientras dure la suspensión de las clases como medida preventiva contra la propagación del coronavirus. Además, los ministerios de Educación y Ciencia y Tecnología, trabajan en el desarrollo de una plataforma virtual para que los estudiantes realicen las tareas escolares en sus domicilios. Como parte de la prevención, el primer mandatario provincial, anticipó que la Asamblea Legislativa del 1° de abril será sin público y sólo asistirán legisladores, ministros y algunos invitados especiales.

El encuentro entre Rodríguez Saá y los periodistas se desarrolló en la Torre I de Terrazas del Portezuelo. En primer término el gobernador, dio detalles acerca del trabajo que están llevando a cabo las diversas áreas del Estado, en torno a la prevención y aplicación de políticas públicas para evitar la propagación del coronavirus. Al respecto, expresó su “satisfacción y orgullo” por la forma “comprometida y apasionada” con la que trabaja su equipo de ministros en pos de frenar la propagación del virus.

En su introducción, el primer mandatario, remarcó que San Luis “apoyará, respetará y aplicará” todas aquellas decisiones que tome el Gobierno nacional en temas vinculados a la salud pública, educación, seguridad y demás ítems relacionados a la protección de la población, para prevenir el contagio de la pandemia que castiga a todo el planeta.

“Quiero expresar mi satisfacción y orgullo por la forma en que están trabajando estos jóvenes funcionarios. Están muy compenetrados, apasionados por contener a toda la población, que no se propague ni circule con facilidad este virus. Felicitaciones principalmente al Ministerio de Salud, a cada uno de los luchadores de este ministerio y por supuesto, a todo el gabinete que está trabajando maravillosamente y con mucha dedicación y pasión”, expresó el gobernador.

“Todas las medidas que se toman, o se tomen, tendrán como excepción a los funcionarios de gobierno que van a estar en su lugar de trabajo para ir seguir, monitorear y tomar las medidas necesarias en este invierno que se viene y que será de los más complicados de la historia de San Luis”, avizoró el mandatario.

En otro orden, Alberto aclaró que San Luis tiene un caso positivo por coronavirus -cuya paciente se encuentra internada y aislada en el Hospital San Luis- y un caso sospechoso, de un paciente de Villa Mercedes.

En ambas situaciones, el Ministerio de Salud envió al Instituto Malbrán, en Buenos Aires, nuevas muestras para analizar si el primer caso ya superó la enfermedad, y confirmar si el segundo se trata efectivamente de un cuadro de coronavirus.

Además, Rodríguez Saá reveló que en la provincia hay 173 personas en cuarentena. Se trata de habitantes que regresaron a San Luis, procedentes de países en riesgo o bien son personas que mantuvieron contacto con ellos. La nómina fue remitida por el Ministerio del Interior de la Nación.

Todas ellas, cumplen su período de cuarentena, de 14 días, en sus casas y son monitoreados y controlados por el sistema de salud sanluiseño.

En cuanto a las licencias preventivas para los trabajadores de la Administración Pública, el gobernador Rodríguez Saá anunció: “Los agentes de la administración publica provincial y los beneficiarios del Plan Solidario que sean padres, madres o tutores a cargo de menores de edad que concurran a establecimientos que se ha interrumpido por causa de la circulación del Coronavirus, podrán solicitar una licencia mientras dure dicha situación a los efectos de no concurrir a sus lugares de trabajo”, destacó.

“En el supuesto que ambos padres presten servicio en la administración pública provincial y/o beneficiario del plan de inclusión social, la justificación solo se otorgara a uno de ellos. Queda exceptuado de las medidas antes mencionadas el personal que preste servicio en áreas especiales para el manejo de la crisis sanitaria imperante, fundamentalmente todas las personas que trabajan en nuestro sistema de salud”, explicó Alberto.

A tal efecto, los ministerios de Hacienda Pública y Desarrollo Social impartirán las instrucciones correspondientes.

La justificación para gozar de la licencia por pertenecer a grupos de riesgo se justificará mediante la presentación de una declaración jurada, evitando de este modo la asistencia a hospitales y centros de salud de la provincia.

“La mencionada declaración jurada será instrumentada por los ministerios de Hacienda Pública y Desarrollo Social. No hay que concurrir a los centros de salud, hay que presentar la declaración jurada”, afirmó Alberto.

En el cierre de su mensaje, Alberto envió un mensaje a la gente a la que alentó a tener esperanza de cara a un momento difícil a nivel global. “Tengamos mucha fuerza y sepamos que estamos todos juntos, luchando contra un enemigo que circula rápido y que no lo vemos y sabemos que contamos con pocas armas para luchar por ahora, y las que tenemos las estamos utilizando correctamente. Lo mejor es no juntarse en las reuniones grandes, acatar el pedido de que no se vaya a reuniones masivas, quedemos en casa la mayor parte del tiempo posible, lavémonos las manos, tomemos todas las medidas de higiene que nos recomiendan, cualquier recomendación siempre es buena”, cerró.