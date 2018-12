Confirman el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner, en la causa de los cuadernos de las coimas. La ex Presidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. Con este fallo, el juez federal Claudio Bonadio pedirá al Senado el desafuero de la ex Presidenta.

En tanto, según la Cámara, los empresarios “no formaban parte de la organización ilegal”, por lo que solo fueron procesados por cohecho.

El Tribunal también confirmó el embargo de 1500 millones de pesos para Cristina, quien además de estar acusada de dirigir una asociación ilícita, se la encontró responsable como coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar coimas).​

Para justificar el pedido de su prisión preventiva, Bonadio había indicado que tanto ella como los ex funcionarios procesados en la causa mantienen “vínculos” con “medios afines, empresarios”, y que la ex presidenta “podría entorpecer” la investigación.​

Cuando firmó el procesamiento de la ex Presidenta, el juez determinó que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de “dinero ilegítimas en mano propia” no la exime de “responsabilidades”. En ese marco, se dio por comprobada “la existencia de una organización delictiva” planteada por la “recaudación de coimas” que inició con Néstor Kirchner y que “continuó durante la gestión” de la actual senadora. Así lo confirmaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Apoyando el planteo de Bonadio, para los jueces de la Cámara Cristina tuvo siempre “conocimiento del sistema de recaudación” y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la “asociación ilícita”.

Así, los camaristas sostuvieron en la resolución a la que accedió Clarín, que existió un “comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal”, los distintos funcionarios intervinientes “operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria”.

La maniobra se desplegó desde el extinto Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, “para procurar la afluencia de dinero”. Se celebraban los contratos distribuidos en rubros de la construcción o concesión de licencia de corredores viales o transporte

“En definitiva, es en Néstor y Cristina Kirchner donde el círculo termina por cerrarse”, señalaron Bruglia y Bertuzzi y es este “actuar dinámico y coordinado” donde funcionarios “pusieron sus servicios al mantenimiento del esquema recaudatorio”, es el que califica como “asociación ilícita”, para los camaristas.

Así, se determinó que la “organización criminal” respondía a una “estructura piramidal con eje” en sus máximas autoridades, que le dio “características extraordinarias: de inusual y poderosa capacidad de acción, medios extraordinarios basados en la estructura jerárquica para lograr sus fines de una impunidad sin precedentes”.