Con Boudou preso, Recalde no descarta que detengan a Cristina

El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, admitió hoy que “no se puede descartar” que tras la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, “vayan detrás de Cristina (Fernández) o Máximo (Kirchner)”, al advertir que “este gobierno no tiene límites”.

“Este gobierno no tiene límites, lo que uno pensaba que era imposible, se está dando. Entonces, no se puede descartar que vayan detrás de Cristina o de Máximo. Pero nosotros vamos a resistir estas cosas, porque estamos defendiendo la institucionalidad”, afirmó el legislador al ser consultado en radio Del Plata si creía que la próxima detenida podía ser la ex mandataria.