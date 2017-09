Cómo será el Profesorado de Enseñanza Primaria en San Francisco

Sebastian Palma, jefe del programa Educación Superior del Ministerio de Educación dio detalles del novedoso método de clases que tendrá el profesorado.

San Francisco del Monte de Oro espera el Profesorado de Enseñanza Primaria que comenzará a formar maestros a partir de 2018. Será una nueva etapa, con nuevos métodos de educación que abolan las fotocopias y apuntes y los reemplaza por textos digitales. Las clases se hacen por videoconferencia y se remplaza el levantar la mano por apretar un botón a la hora de hacer una pregunta, con la intención de incorporar la nueva tecnología, que está presentante en casi todos los aspectos de la vida, a la educación.

El jefe del programa Educación Superior, Sebastian Palma, contó cómo será la carrera.

Claves

1.- Las inscripciones se abrirán de Noviembre a Marzo y se anotará en San Francisco del Monte de Oro, en una locación que aún no está definida.

2.- La carrera tendrá una duración de 4 años, el diseño curricular será igual al del Instituto de Formación Docente de San Luis (IFDC), y el título tendrá validez nacional.

3.- el método de cursada será del tipo “blended learning” o aprendizaje mixto, que combina trabajos de campo, como las prácticas profesionales que los estudiantes tendrán desde el primer año y se dictará en escuelas que tienen convenio con el Ministerio.

“Vamos a tener una modalidad innovadora que va a incluir tecnología que hoy por hoy está al alcance de la provincia de San Luis, que se encuentra en condiciones óptimas de llevar adelante este procedimiento. Es una tendencia que se está realizando en grandes universidades del mundo”, detalló Palma.

4.- Salvo las prácticas profesionales, el resto de las materias se cursaran con la modalidad videoconferencia en tiempo real desde un salón especialmente preparado en San Francisco. “El aula va estar preparada con pizarras eléctricas, pupitres especialmente diseñados con una pantalla gigante en donde el alumno va a tener una transmisión en vivo de un docente desde alguno de los institutos de formación docente”, relató y los alumnos tendrán una botonera desde donde podrán realizar sus consultas en vivo.

5.- No habrá apuntes físicos, todos serán digitales y llegaran sin costo a los estudiantes.

6.- Palma contó que el método de dictado de clase le permite a la provincia un “abanico de posibilidades muy amplio”, es decir que se podrían abrir profesorados en distintas localidades de la provincia y también se podrá sumar otras carreras como profesorados de Historia, Geografía, Matemática o cualquier carrera. Esto les permitirá a los alumnos no tener gastos de traslado, no pagar alquiler, universidad, comer en su casa y no gastar en apuntes, igualando las posibilidades de los más humildes.

7.- El modo de cursado es flexible también en los tiempos, “Se cursa tres veces por semana y el resto de los días tendrán actividades complementarias. El acompañamiento virtual que realizamos se va hacer a través de una plataforma digital con la que contamos que incluye distintas ramas: una página web en donde pueden acceder a mucha información del instituto, un blog donde se publican actividades y pueden participar con un comentario en forma de debate y el campus virtual que para que se entienda es como ingresar al edificio del IFDC donde existen distintas aulas virtuales, que uno cuando entra, tiene la posibilidad de entrar distintos sitios, donde están el profesor de matemática, lengua, etc, entonces el alumno ingresa con su usuario y contraseña y se encuentra con las materias que le corresponden al cuatrimestre. Dentro de cada aula, habrá una serie de aplicaciones con las que nos vamos a encontrar, pero principalmente encontrarían una clase virtual, especialmente preparada con todas las posibilidades que nos ofrece la tecnología, por ejemplo: texto, audio del profesor explicando la clase, fotografías, power point. Todo asíncrona, es decir que el alumno puede ingresar a esta clase virtual en cualquier punto geográfico y en cualquier momento del día pero sin hacer preguntas, y después herramientas como una biblioteca virtual en donde el docente depositará todo el material de apoyo digitalizado, un espacio para recomendar sitios web y herramientas de interacción como una sala de chat y la mensajería tradicional, correo electrónico y demás”, finalizó Palma.

Fuente: Diario de la República