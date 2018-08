Coimas: Calcaterra confirmó pagos, se sumó a lista de “arrepentidos” y quedó libre

La causa por el supuesto pago de coimas en la obra pública durante el kirchenrismoarranca una semana clave. Es que este lunes comenzaron las indagatorias a los primeros empresarios detenidos. Pero además, de manera sorpresiva, el primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, se presentó en los Tribunales de Comodoro Py para declarar ante el juez Claudio Bonadio y sumó a la lista de “arrepentidos”.

Con Macri en la política, Calcaterra quedó como dueño de la empresa IECSA, que pertenecía al holding familiar hasta que fue vendida en marzo de 2017 a Marcelo Mindlin. Al frente de las operaciones se encontraba Javier Sánchez Caballero, actualmente detenido acusado de haber pagado coimas a exfuncionarios nacionales.

La presentación de Calcaterra fue voluntaria y en calidad de imputado en la causa. Tras declarar se sumó a la lista de “arrepentidos” y se reitró de Tribunales. Mientras que hay 17 aprendidos y un prófugo. En su testimonio confirmó los pagos, aunque dijo que fueron “para la campaña” a pedido de los exfuncionarios.

Según trascendió, Sánchez Caballero también se acogió a la figura del “arrepentido” luego de haber reconocido los pagos a exfuncionarios en el mismo sentido que Calcaterra.

Con Sánchez Caballero y Calcaterra como “arrepentidos” ya son cuatro los que se acogen a ese régimen. Uno es Oscar Centeno, el exchofer cuyas anotaciones en ocho cuadernos destaparon la trama de pago de sobornos a exfuncionarios kirchnerista por parte de empresarios de la obra pública. El otro es Juan Carlos de Goycoechea, extitular de la firma Isolux.

En su declaración en Comodoro Py, Centeno aseguró ante la Justicia que los cuadernos en los que registró los movimientos de dinero entre empresarios y exfuncionarios kirchneristas fueron quemados “en la parrilla del fondo” de su casa, en el partido bonaerense de Vicente López.

Centeno era chofer de Roberto Baratta, mano derecha del exministro de Planificación, Julio de Vido, y apuntado como figura clave en el circuito de recaudación de los supuestos sobornos que pagaron los empresarios.

Por su parte, se conoció que De Goycochea fue aportante a la campaña de Cambiemos. Además, cabe recordar que Isolux le vendió a Sideco -del grupo Macri- seis parque eólicos licitados por el actual Gobierno.

• Indagatorias

En tanto, los 18 imputados en la causa por presuntas coimas en obras públicas comenzarán a prestar declaración a partir de hoy frente al juez Bonadio.

Los empresarios Rodolfo Paulette, Alejandro Ivanissevich, Raimundo Peduto y Manuel Santos Uribelarrea serán los primeros convocados a las audiencias.

Este martes continuarán sus exposiciones el ex secretario de Energía Jorge Mayoral, el empresario de medios en Santa Cruz Rudy Ulloa, el ex operador judicial Javier Fernándezy el ex subsecretario nacional de Obras Públicas Germán Nivello.

El miércoles se espera la presencia del ex juez Norberto Oyarbide, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el empresario Raúl Vertúa y Carlos Alberto Rodríguez.

Un día después tendrán lugar las audiencias con los empresarios Néstor Otero -concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro- y Juan Carlos Lascurain -ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA)-, además del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex secretario privado del exministro Julio De Vido, José María Olazagasti.

El viernes será el turno del ex ministro De Vido; y el lunes 13 de la ex presidenta Cristina Kirchner.