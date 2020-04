Científica de Wuhan afirma que el Covid-19 mutó y es más agresivo en España, Italia y New York

La más prestigiosas científica de China, Li Lanjuan, la persona que recomendó a las autoridades que aíslen Wuhan, firmaó un estudio centrado en la capacidad del SARS-CoV-2 para mutar y en el efecto de estas transformaciones del virus en las personas.

Las variaciones del virus desde el comienzo del brote en China hasta las muestras detectadas en circulación en Europa o Estados Unidos es conocida, pero no se había vinculado ninguna mutación con un cambio en la capacidad del virus a la hora de infectar células y dañar la salud de los contagiados. Esa información es clave para el desarrollo de medicamentos y vacunas.

El equipo de Li en la Universidad de Zheijiang ha reproducido en laboratorio cómo esas diferencias pueden hacer que unas cepas del virus sean más mortales y contagiosas que otras.

Seleccionaron muestras de 11 pacientes, en principio una base limitada para extraer conclusiones firmes, pero el equipo halló entre una y cinco mutaciones en cada muestra.

Infectaron células en laboratorio con esas muestras para comprobar los efectos de cada cepa, y detectano que las cepas más peligrosas incrementaron la carga viral 270 veces más que las más débiles, además, mataban a las células con más rapidez.

La razón era la alteración de la proteína S, la de la corona característica del virus que le permite invadir células.

El siguiente paso del estudio era comprobar las regiones del mundo por las que circulan las mutaciones analizadas u otras tan similares que forman parte de la misma familia.

Recurrieron a la base de datos GISAID, con 11.000 virus SARS-CoV-2 de todo el mundo secuenciados. Las cepas más agresivas de su estudio son semejantes a las secuencias de virus identificadas en pacientes de toda Europa.

Las más controlables abundan en el brote original de Estados Unidos en el estado de Washington, pero las de Nueva York parecen tener procedencia europea, según los genomas estudiados desde mediados de febrero.

Varios países europeos, como España, Italia, Reino Unido, Francia y Bélgica, registran las tasas de mortalidad más altas. Varias causas lo pueden explicar; pero nadie había apuntado que entre ellas pueden figurar las mutaciones del virus.

Esta investigación es una nueva demostración de la importancia de la base de datos GISAID para luchar contra el coronavirus. Cuando un virus entra en un huésped, al replicarse, sus copias no son exactas. Se producen cambios genéticos, la mayoría sin consecuencias; pero incluso es esos casos esta información permite trazar el árbol genealógico de las diferentes cepas desde el primer caso en Wuhan.

Así se sabe, por ejemplo, cuándo un caso es importado y cuándo hay contagios locales y, por lo tanto, puede ser necesario volver a restringir la movilidad para evitar un rebrote.

Li Lanjuan propone en su nueva investigación examinar estas mutaciones, además, para desarrollar tratamientos específicos que tengan en cuenta los cambios funcionales, cuando los haya, en cada una de ellas. “La diversidad de las cepas del virus está todavía minusvalorada”, asegura.

Este estudio aún no ha sido revisado, pero quien lo firma es ya una leyenda en China. Esta epidemióloga de 73 años pidió viajar a Wuhan el 17 de enero para examinar la situación. Llegó al día siguiente y el 19 de enero por la tarde recomendó las pioneras medidas de aislamiento para esta ciudad de 11 millones de habitantes.

Muchas autoridades dudaron. Ella insistió y lanzó su última advertencia: si no se decretaba la cuarentena antes del 24 de enero, la situación sería explosiva en toda China, por los viajes del año nuevo lunar. El día 23 a las 2 de la madrugada le hicieron caso.

Ella entonces pidió quedarse en Wuhan para salvar vidas. Probó terapias con retrovirales y desarrolló un sistema de diálisis específico para depurar la sangre.

Al centrarse no sólo en los respiradores, sino en la fabricación de un riñón artificial, hizo ya entonces algo que ahora destacan artículos en The Lancet o Science: el coronavirus no daña sólo los pulmones, sino otros muchos órganos (“del cerebro a los pies”, resalta Science) porque ataca células de los vasos sanguíneos.