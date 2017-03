Chano volvió a chocar y le retuvieron el auto por tener la licencia vencida

El músico Santiago Moreno Charpentier, más conocido como “Chano”, chocó esta madrugada en Ruiz Huidobro al 3600, en el barrio porteño de Saavedra, sin provocar lesiones a sí mismo ni a terceros, informaron fuentes del SAME, y voceros policiales indicaron que le retuvieron el auto por tener la licencia de conducir vencida y no contar con el seguro automotriz obligatorio.

“El hecho ocurrió alrededor de las 0.30, una ambulancia de SAME se acercó al lugar y verificó que el joven no tenía ninguna lesión que ameritara el traslado”, informó a Télam el titular de SAME, Jorge Crescenti, quien confirmó que no hay ningún otro lesionado por la colisión.

Por su parte, fuentes policiales informaron que Charpentier, de 35 años, colisionó contra dos autos (un Renault Clio y un Volkswagen 1500) que estaban estacionados, lo que provocó la ira de los propietarios y vecinos del lugar que se mostraron “ofuscados”, además de que se verificó que el músico presentaba “leve dificultades en el habla y en la estabilidad”.

La policía le realizó un test de alcoholemia por instrucción de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 1 a cargo de Fidel Antonio Occhiuzzi que arrojó un resultado negativo, pese a lo cual se le retuvo el auto al constatar que presentaba la licencia de conducir vencida en septiembre de 2016 y de que no contaba con el seguro automotriz obligatorio.

En abril de 2016, el ex líder de la banda “Tan Biónica” debió ser hospitalizado tras chocar contra el acoplado de un camión que lo arrastró varios metros enganchado sobre la Ruta 3 a la altura del km 59; en tanto un año antes había protagonizado un dudoso accidente donde embistió varios vehículos en la Ciudad de Buenos Aires, tras lo cual fue golpeado por un grupo de personas.