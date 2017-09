Caso Candela: Dos perpetuas y 4 años de cárcel para los asesinos

Dos hombres acusados por el secuestro y homicidio en 2011 de la niña Candela Sol Rodríguez, de 11 años, fueron condenados hoy a prisión perpetua, mientras que un tercero recibió una pena de 4 años de cárcel, al ser considerado partícipe secundario.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Morón declaró a Hugo Elvio Bermúdez (56), de nacionalidad uruguaya, y a Leonardo Daniel Jara (37) coautores del delito de “privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte” y los condenó a prisión perpetua.

A Gabriel Fabián Gómez (45) lo encontró culpable como partícipe secundario de la privación ilegal de la libertad de la niña, ocurrida el 22 de agosto de 2011 en la localidad bonaerense de Villa Tesei, y le impuso cuatro años de prisión.

Los jueces Diego Bonanno, Raquel Lafourcade y Mariela Moralejo Rivera resolvieron que Gómez deberá pernoctar en su domicilio y no podrá ausentarse de la vivienda durante más de 24 horas, a la vez que tendrá que presentarse en el tribunal una vez al mes.

Al final de la audiencia, Carola Labrador, madre de la víctima, se mostró conforme con el veredicto y entre sollozos declaró: “Seis años esperando esto y diciendo la verdad: que Bermúdez había sido el abusador y asesino de mi hija”.

La mujer agregó que “hoy se hizo Justicia” y que ahora su hija “va a descansar en paz”, pero alertó que “vamos a seguir juntando fuerzas para que caigan lo que faltan: gente de la política de ese momento, 2011, y de la Policía Bonaerense”.

Candela fue vista con vida por última vez el 22 de agosto de 2011 en la esquina de su casa, en Villa Tesei, cuando esperaba a unas amigas para ir a la reunión del grupo de scouts al que pertenecía. La niña estuvo secuestrada en dos lugares distintos y, nueve días después, fue encontrada asesinada por asfixia dentro de una bolsa, a 30 cuadras de su casa y a pocos metros de la colectora de la Autopista del Oeste.

Entre medio, según la fiscalía, Jara habría realizado una llamada intimidatoria a una tía recibió el 28 de agosto, tres días antes del hallazgo del cadáver. “Ahora sí que no la vas a encontrar nunca a tu hija. Jamás la van a encontrar! Te lo aseguro yo, hasta que esa conchuda no devuelva la guita, no la va a ver nunca más…Que le pregunten al marido dónde dejó la guita”, decía el mensaje.

Bermúdez se sentó en el banquillo acusado de mantener secuestrada a la nena, abusar sexualmente de ella y matarla, mientras que a Gómez se le atribuyó haber realizado tareas de inteligencia.

Los fiscales de Morón Pablo Galarza, Antonio Ferreras y Mario Alberto Ferrario habían pedido prisión perpetua para Bermúdez y Jara y ocho años para Gómez.

En tanto, los defensores oficiales de los acusados habían requerido la absolución por entender que no había pruebas suficientes en su contra.

Entre quienes estuvieron en el juicio acompañando a Carola Labrador se encontraban Carolina Píparo (que perdió a su bebé después de ser atacada en una salidera bancaria), María Luján Rey (cuyo hijo murió en la tragedia de Once) y Matías Bagnato (a quien le mataron a la familia en la llamada “Masacre de Flores”, cuando un hombre incendió su casa por una venganza).