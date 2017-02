Casación allanó el camino al juicio oral en la causa del “Dólar Futuro”

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó los procesamientos de la ex presidenta Cristina Fernández y de otros ex funcionarios en la causa “dólar futuro” y allanó así el camino al juicio oral, pedido formalmente por el fiscal Eduardo Taiano.

La Sala I del máximo tribunal penal del país declaró “inadmisibles” los recursos de apelación presentados por los procesados Alejandro Vanoli, Miguel Angel Pesce, Pedro Biscay, Alejandro Formento, Germán Feldman, Cristian Girard, Guillermo Paván, David Jacoby, Bárbara Domatto Conti y Mariano Beltrami, informaron fuentes judiciales.

La ex presidenta y el ex ministro de Economía Axel Kicillof no había apelado sus procesamientos, dictados en primera instancia por el juez federal Claudio Bonadio, pero el fallo de Casación también los alcanza a ellos en virtud de los recursos presentados por sus consortes de causa.

Los camaristas Eduardo Riggi y Liliana Catucci dejaron firme la resolución de la Sala II de la Cámara Federal, que había -a su vez- confirmado todos los procesamientos por las operaciones de “dólar futuro”.

“Los recursos de casación en estudio no habrán de prosperar en la medida en que la resolución recurrida -confirmación de los procesamientos sin prisión preventiva- no supera el límite de impugnabilidad objetiva”, puesto que no son equiparables a “sentencia definitiva” ni ponen fin a la causa, explica el fallo.

Los impugnantes “tampoco han logrado acreditar fundadamente la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, como así tampoco que la decisión recurrida le ocasione al impugnante un agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior”, añadieron los jueces.

El fallo de Casación, en los hechos, deja virtualmente despejado el camino para que el expediente pase rápidamente a un tribunal oral federal, que deberá realizar la instrucción complementaria y convocar a juicio en fecha aún por determinar.

Este miércoles el fiscal Eduardo Taiano pidió la elevación a juicio oral y público de la causa, pero estaba pendiente la resolución de Casación que, en caso de haber admitido las apelaciones, podría haber obstaculizado el pase del expediente a la etapa de debate.

Taiano hizo el pedido al responder la “vista” que le formuló Bonadio, tras considerar “completa” la investigación.

El fiscal firmó el dictamen, de unas 100 páginas, y resta que el juez le “corra traslado” a las partes para que manifiesten sus posturas. En esa instancia pueden oponerse al pase a juicio, consentirlo o pedir su sobreseimiento.

Bonadio procesó a Fernández por “administración infiel en perjuicio de la administración pública” y dijo que “hizo uso de una estructura de poder que presidía en razón de su cargo, para implementar una operatoria que vulneró las arcas públicas”.

Según la imputación, las operaciones de “dólar futuro” dispuestas en el final del gobierno de Cristina Fernández causaron a las arcas públicas un perjuicio del orden de los 17.000 millones de dólares.

“De acuerdo a las directivas impartidas por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y su Ministro de Economía, Axel Kicillof, los Directores del Banco Central de la República Argentina Alejandro Vanoli Long Biocca, Miguel Angel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrami, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera, utilizando de manera impropia las atribuciones y competencias de sus respectivos cargos, adoptaron las medidas de carácter técnico administrativas que permitieron a la entidad vender entre los meses de septiembre y noviembre de 2015, contratos de dólar futuro a valores inferiores al precio de mercado”, detalló Taiano en el escrito presentado ante Bonadio.

Los encargados de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en tanto, habrían llevado a cabo “diversas acciones de carácter técnico administrativas en violación directa de las competencias y deberes de sus cargos, coadyuvando a la operatoria ilegal que estaba realizando el BCRA”, añadió.