Carlotto con el gobernador Rodríguez Saá: “Esta provincia es un ejemplo”

La presidente de Abuelas de Plaza de Mayo recibió el reconocimiento a “Visitante Ilustre” en San Luis. “Esta provincia es un ejemplo en muchas cosas que no tienen otras”, dijo Carlotto al finalizar el encuentro.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, llegó poco después de las 13 a Terrazas del Portezuelo para compartir un ameno almuerzo con el gobernador Alberto Rodríguez Saá, que estuvo acompañado por funcionarios del Ejecutivo provincial, concejales capitalinos e integrantes de la Fundación Cedal. “Creo que esta provincia es un ejemplo en muchas cosas que no tienen otras”, dijo la invitada al finalizar el encuentro.

“Hemos hablado de lo que nos pasa en este momento. De la realidad y del futuro, que depende de nosotros los argentinos, y de las necesidades que tenemos como país de no volver a depender de ciertas deudas”, les comentó Carlotto a algunos periodistas que la esperaron al término de la comida.

“Hemos recorrido muchísimos temas interesantes. Por último, le dejé un pequeño documento (al Gobernador) pidiéndole algunas cosas que podría hacer la provincia a favor de las abuelas, en el sentido de conseguir alguna documentación que pudiera existir y que haga que podamos encontrar más nietos. Algún rastro, alguna señal”, agregó.

Antes del almuerzo, en una ajetreada agenda matutina, la presidenta de Abuelas visitó la escuela generativa “Corazón Victoria”, que según sus propias palabras la dejó maravillada.

De todo un poco

En los breves minutos que estuvo ante los micrófonos tras el almuerzo Carlotto se refirió también a otros temas, como el escenario económico por el que atraviesa el país.

“Acá él (Gobernador) sabe mucho más que nosotros de todo este tema. Es un gobernador experto de tantos años y una persona clara, pero nosotros, los que nos informamos a través de los medios y vemos y escuchamos a las personas que saben, y en las que confiamos, vemos lo dañino que es este pedido de dinero al Fondo Monetario Internacional. Hay países que ya lo han hecho, nosotros mismos lo hemos hecho y ha sido calamitoso el resultado”, se quejó.

“Pero lo que más nos complica es esta última idea del Presidente de unificar las Fuerzas de Seguridad para, digamos, un fin que en realidad no es legal. No lo consultó con nadie, ni siquiera con el Parlamento, o una compulsa pública. Lo hizo porque a él se le antojó. Es como un faraón o un dueño de estancia y eso no es gobierno, eso es prepotencia. Entonces, si es ilegal, lo tiene que ver primero el Congreso, analizarlo y ver por qué está violentando leyes ya establecidas. Esto, para nosotros, es nada más que un capricho, una cosa que pensando mal va a traer represión, y nosotros no queremos represión en nuestro país”, sentenció Carlotto.

“Visitante Ilustre”

Temprano a la mañana, la presidenta de Abuelas visitó a los ediles en el Concejo Deliberante de San Luis, donde fue recibida por el presidente del Legislativo Municipal, Roberto González Espíndola, y el resto de los legisladores, que le otorgaron el reconocimiento de “Visitante Ilustre”.