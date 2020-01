Carlos Ponce: “San Luis nunca cedió su autonomía provincial, por eso no firmó el Consenso Fiscal en 2017”

El Diputado Nacional, Carlos Ponce, en su discurso en la Cámara baja sostuvo que “voy a votar en forma positiva en solidaridad con las otras provincias, pero quiero recordar que en el año 2017 y no estuvo de acuerdo ni firmó, fue la provincia de San Luis, y fue la única”, y agregó “San Luis nunca cedió su autonomía provincial, por eso no firmó el Consenso Fiscal en 2017”.

El Diputado sostuvo que “me tocó circunstancialmente como vicegobernador y representar al Poder Ejecutivo provincial vivir todo lo que pasó con esa ley de Consenso y como se llevó adelante fue doloroso y lastimoso”

“En ese momento el Gobernador Alberto Rodríguez Saá, en este mismo Congreso dio argumentos por los que no firmaría ese proyecto fiscal, uno de los argumentos fue “la Nación quiere disminuir o anular el potencial stock de deuda que el gobierno nacional tiene con las 24 jurisdicciones lo que habilitaría a seguir endeudándose a nivel internacional”, citó el legislador nacional, y afirmó “además de ceder autonomía y jurisdicción vemos que esto era la antesala del nivel de endeudamiento que venía posteriormente”

Ponce sostuvo que “La provincia de San Luis a pesar de que fuimos discriminados y fuimos destratados por no firmar ese consenso, hemos seguido luchando y con orgullo se están realizando obras de infraestructuras y adelantos tecnológicos”.

Finalmente sostuvo “Pero lo que hay que lograr es que aquellos gobernadores que velan y tienen una buena administración, no sean castigado o discriminados, y se deberían premiar, por no tener déficit fiscal y no tener endeudamiento”