Carlos Ponce: «Las obras incorporadas al Presupuesto 2021, generarán puesto de trabajo»

El Diputado Nacional, Carlos Ponce, afirmó que «la incorporación de las Obras para San Luis, ha sido un trabajo muy intenso, que comenzó a principios de este año, cuando empezamos a reclamar por la deuda y empezamos a ver cómo se hacía todo difícil, por la crisis que produjo la pandemia y todo lo que conocemos. Sin embargo debo destacar la amplitud y seriedad del presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller. Y por supuesto el trabajo conjunto que pudimos llevar adelante con los funcionarios del gobierno de San Luis».

El legislador resaltó que esta inversión en infraestructura generará muchos puestos de trabajo en nuestra provincia, ya que son obras de gran envergadura, logradas “gracias al trabajo mancomunado entre el Gobierno de San Luis y el Gobierno nacional, los cuales apuestan a fortalecer el crecimiento del federalismo, teniendo como única finalidad el bienestar de sus habitantes”.

Las Obras que se lograron incorporar en la ley son las siguientes:

– Primera etapa del Acueducto del Este, que cubrirá los departamentos Pedernera y Dupuy con un valor de $ 4.500 millones, a ejecutarse entre 2021 y 2022.

– Construcción de autopista en la Ruta Nacional N°8, en el tramo comprendido entre la ciudad de Villa Mercedes hasta el límite de la provincia de Córdoba, en el puesto de Vizcacheras, con un valor de $ 4.500 millones, para ser ejecutados entre 2021 y 2022.

– Construcción de una autopista sobre la ruta provincial N°55, desde el ingreso a Villa Mercedes, en la Rotonda del Indio, hasta calle Eleodoro Lobos por un valor de más de $ 221 millones, para realizar entre 2021 y 2022.

– La construcción del Aeropuerto Internacional de San Luis, por un valor de más de $ 13.500 millones para los años 2021 y 2022.

– Fondos para la nueva Zona de Actividades Logísticas (ZAL), con la extensión del Ferrocarril San Martín por $ 13.000 millones en conjunto para los años 2022 y 2023.

“Nuestro trabajo en esta Honorable Cámara, no es más que la representación de los intereses del pueblo de San Luis, trabajando siempre en sintonía con nuestro gobernador, para seguir construyendo el San Luis que todos queremos”, declaró el legislador.

El Diputado Nacional puntano afirmó después de sesionar por más de 20 horas en la cámara que «sabíamos la intención del gobierno nacional de apostar a un fuerte plan de obras públicas en todo el país, como elemento dinamizador de la economía. Entonces nos pusimos a trabajar en ese sentido, junto con los funcionarios del gobierno de San Luis. Particularmente yo me puse a pensar en algunas obras que necesitamos en Villa Mercedes. Así surgió el tema del puente en avenida 25 de Mayo y luego la extensión de la autopista hasta el límite con la provincia de Córdoba. Hubo por supuesto otras propuestas, pero tuvimos que priorizar algunas y esas son las que quedaron. Pero además, otras se acordaron por separado, como el anillo de circunvalación para San Luis, la colectora industrial cloacal y la planta de tratamiento para Villa Mercedes, el acueducto La Florida II y una planta potabilizadora en San Luis».

Ponce destacó que «es la primera vez que se da algo semejante. Por eso digo que este presupuesto es realmente federal, equitativo pero también esperanzador para San Luis. Porque detrás de todas estas obras hay trabajo para nuestra gente, que tanto lo necesitamos. Hay ventas para los comercios, flujo de dinero, es decir, todo un efecto multiplicador para la economía provincial. En definitiva, un movimiento económico importante que va a impactar en toda la dinámica social. Y como si fuera poco el compromiso de que nos transfieran 7.500 millones de pesos de una deuda que nunca pudimos empezar a cobrar. Acuérdese que yo empecé a pelear por la deuda cuando todavía era vice gobernador, desde hace varios años. Realmente estoy cansado, pero me siento muy satisfecho por lo que hemos logrado para nuestro pueblo. Por eso dije cuando me tocó hablar que interpreto este presupuesto como el presupuesto de la esperanza y de los sueños de millones de argentinos, y a la luz de los números y las obras creo no exagerar en absoluto».

obras publicas para san luis presupuesto 2021