Carlos Ponce: “En San Luis hay un alto acatamiento al paro”

El vicegobernador de San Luis y secretario general de la CGT Villa Mercedes, Carlos Ponce, aseguró que “hay un alto acatamiento al paro en la provincia de San Luis”, en el marco de la primera huelga general que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri.

Los bancos no abrieron sus puertas en la jornada, a excepción del Banco Nación, que de todas formas no puede operar porque no funciona el sistema.

Las fábricas tampoco tuvieron actividad especialmente en el Parque Industrial Sur en San Luis, donde además hubo quema de gomas con cortes al acceso principal. En Villa Mercedes los trabajadores tampoco concurrieron a las fábricas.

Las oficinas públicas provinciales tampoco funcionan. En la Municipalidad de Villa Mercedes el acatamiento a la huelga fue muy alto, prácticamente no hay empleados en las oficinas, en tanto que Rentas no está trabajando.

El paro en el transporte tuvo las aguas divididas. Anoche la UTA había anunciado su apoyo a la medida de fuerza, asegurando que no iba a funcionar el transporte urbano e interurbano. Sin embargo, por una pelea interna con los choferes, los mismos decidieron prestar el servicio con normalidad. En ese sentido la frecuencia del Transpuntano y el interurbano se realiza casi como un día corriente en la Ciudad de San Luis. En Villa Mercedes, la empresa Travelsur también opera con normalidad.

Por su parte, Pami y AnSes sí atendieron en sus delegaciones, dado que sus conducciones responden al gobierno de Cambiemos.