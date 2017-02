Cambiemos reunió 88 votos para aprobar la modificación de las ART

El polémico final de la sesión en que se aprobó el proyecto de ley de modificación del sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, dejó al oficialismo con sólo 88 votos a favor de esa iniciativa, número que igualmente le alcanzó para poder imponerse a la oposición.

La decisión del Frente para la Victoria de no participar de la votación y del Frente Renovador y el bloque Justicialista de abstenerse en esa instancia, arrojaron un resultado de 88 votos a favor, 22 negativos, con 44 abstenciones y 97 ausentes.

El oficialismo alcanzó apenas un número más que el de los integrantes de su interbloque (87), teniendo en cuenta que Emilio Monzó (PRO) no votó por estar presidiendo la sesión.

Cambiemos sufrió las ausencias de macristas como Anabella Hers Cabral, Facundo Garretón o Samanta Acerenza, y de radicales como Ricardo Alfonsín, Horacio Goicochea o Soledad Carrizo, entre los ocho oficialistas registrados.

Para suplir esas bajas sumó los votos de 4 diputados del Frente santiagueño, del puntano Claudio Poggi, del ex kirchnerista y ex massista Darío Giustozzi, del ex cavallista Franco Caviglia y del salteño Alfredo Olmedo, entre otros.

Los respaldos al proyecto que habían anticipado el Frente Renovador (unos 30 votos) y el bloque Justicialista (aproximadamente 12), le impidieron al oficialismo mostrar un número más contundente, calculado al inicio de la sesión en 135, como mínimo.

La toma de conocimiento por parte de los diputados de la resolución de la Anses por la que se modificaba el cálculo para la movilidad del haber previsional, motivaron la abstención del Frente Renovador y del Justicialismo a la hora de votar.

Para completar las 44 abstenciones se sumaron a esa postura los dos representantes del Movimiento Popular Neuquino, tres del peronismo puntano y otros tantos del frente referenciado en el gobierno de Misiones.

Sergio Massa no pudo retener en su estrategia a seis diputados de su bloque; tres referenciados en el líder camionero Hugo Moyano, el porteño Julio Raffo y la esposa del ex gobernador entrerriano Jorge Busti.

La división en el Frente Renovador ya se conocía desde antes del inicio de la sesión, aún cuando el grueso del bloque se iba a expresar a favor del proyecto.

Además de los diputados mencionados, Margarita Stolbizer (GEN) también se diferenció de su flamante socio parlamentario, ya que votó en contra junto al resto de los integrantes de Progresistas, el socialismo y Libres del Sur.

También rechazaron el proyecto, los cuatro diputados e Izquierda, cinco del Movimiento Evita y la única representante de Proyecto Sur.

De las 97 ausencias, el Frente para la Victoria y aliados sumó 72; Cambiemos 8; el masssismo-delasotismo, 8; y el bloque Justicialista, 7, entre otras.