Califican de “irresponsables” las expresiones de Albino

El médico creador de la fundación CONIN, disertó en el Senado en el marco del debate por el aborto legal. Causó bronca y malestar entre algunos asistentes. Este jueves se conocen las repercusiones.

La presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, calificó este jueves de “irresponsables” las afirmaciones del pediatra Abel Albino, quien puso en duda la eficacia del preservativo en la protección de enfermedades de transmisión sexual durante su exposición en el Senado, en el marco del debate por la despenalización del aborto.

“Me pareció una conducta irresponsable. El preservativo es el único elemento que sirve, tiene una efectividad de más del 90 por ciento. Eso está totalmente demostrado, ya ni la Iglesia Católica objeta esto”, manifestó Bianco.

“Objeta el preservativo desde un punto de vista ideológico, pero no porque no sea efectivo. Le pediría que esto que piensa no lo repita porque es una irresponsabilidad que invita a mucha gente a que se infecte”, añadió la médica en declaraciones a radio FM La Patriada.

El médico Abel Albino fue protagonista este miércoles de una fuerte polémica en el Senado con motivo del debate sobre la legalización del aborto por afirmar que “el profiláctico no protege de nada porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana”.

Buenos Aires, NA.