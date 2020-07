Cacho Fontana se contagió coronavirus

A los 88 años, Cacho Fontana contrajo coronavirus en la clínica de rehabilitación en la que está internado desde hace casi tres años. Según informó Daniel Ambrosino en “Intrusos”, el queridísimo conductor es asintomático. “Le hicieron un hisopado el sábado porque había otros casos en el lugar y dio positivo”, explicó el periodista.

Afortunadamente al no presentar síntomas, Cacho está estable y de muy buen ánimo. “Está aislado en un lugar especial dentro de la clínica”, aseguró Ambrosino, quien confirmó la información con Antonella, una de las hijas que Fontana tuvo con Liliana Caldini. Asimismo, se supo que hasta el momento se confirmaron doce casos de coronavirus en la clínica, entre pacientes y personal de salud.

Según comunicó Antonella, el entorno de Cacho está muy tranquilo, más allá del diagnóstico de covid-19 porque el conductor está de buen humor y todo el tiempo comunicado con sus seres queridos. Además, ya transitó al menos los primeros cinco días de la enfermedad sin complicaciones.

Desde hace varios años que el conductor de “Odol pregunta” atraviesa varios problemas de salud. Hace tres años padeció una neumonía que casi le cuesta la vida y desde entonces, se encuentra internado en una clínica de rehabilitación para la tercera edad en la que compartió varios meses con Pinky.

“Llegó el momento en que los años cumplieron su tiempo, mis hijas no me vieron bien, y me llevaron a un lugar para rehabilitarme”, explicó el conductor en una entrevista. Y en agosto del año pasado sufrió una grave caída luego de visitar el piso de “Intrusos” por el cual tuvo que estar internado en observación.