Axel estaba en el avión de Aerolíneas cuyo motor sufrió una explosión

El cantante argentino Axel viajaba en el avión de Aerolíneas Argentinas que tuvo un incidente en una de sus turbinas cuando intentaba despegar en Nueva York y grabó el momento del hecho. Se trata del vuelo AR1301 que debió abortar el despegue en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy.

“Yo vivo viajando en avión por las giras, pero nunca me había pasado una cosa así. Fue un susto re importante, estábamos carreteando para despegar. No sé si llamarlo destino porque si pasaba tres minutos después por ahí no estábamos hablando”, explicó en diálogo telefónico con TN.

“Iba carreteando el avión y de repente una explosión fuertísima. Yo venía grabando el despegue por eso tengo el videito ese (…). Explotó la turbina y yo la tenía al lado mío de la derecha, un poco más atrás. Cuando miro por la ventana veo fuego. La verdad que ver la calma con la que se lo tomó la tripulación…”, agregó.

“Yo no pensé en nada, pero automáticamente me saqué el cinturón, como un reflejo natural. Agarré la mochila, el pasaporte, me lo puse en el bolsillo de adelante del jean y con el celular lo mismo. Quería tener el pasaporte por una cuestión de identidad y celular para no perder comunicación”, señaló Axel. Pero este no fue el único problema. Antes de que ocurriera este episodio, se cancelaron muchos vuelos del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, debido al mal clima de Nueva York.

Luego, manifestó que había una gran preocupación entre los pasajeros porque tardaron alrededor de media hora en poder salir del avión. “En un momento, una persona que era comisario de abordo o algo así nos explicó que para ella se había soltado algo adentro de la turbina. Eso produjo una fricción a esa velocidad que van las turbinas. Se trabó algo y explotó. Luego, las llamas. Nosotros sabemos que el combustible está en las alas y cuando ves que las turbinas se prenden fuego decís ‘esto puede volar todo’…”, afirmó.