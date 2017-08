Arturo Costa Leite, un músico con vuelo propio

Surfeando entre sonidos cariocas que conviven con los del Río de La Plata, el músico Arturo Costa Leite, lanzó su primer disco solista llamado “Vuelo”. En una charla con M24Digital, el joven oriundo de N. L. Alem y que hoy vive en San Luis, nos reveló detalles de su trabajo.

-¿Este es tu primer disco solista verdad? Contanos un poco el proceso de llevarlo a cabo.

Buenas muchas gracias por la nota, si muy contento por el trabajo realizado en el disco, mi primer material solista. La verdad que el proceso nace con la inquietud de plasmar la música que uno hace, lo que a uno lo define y lo identifica. Y con la excelente producción musical de un maestro y a la vez un gran amigo Rodrigo “Chino” Osorio.

-¿Por qué “Vuelo”?

El Nombre “Vuelo” se da por la segunda canción del disco, denominada “Vuelo” también. Que resume en un par de estrofas mi vida entera, y además va muy de la mano con la tapa que hace referencia a que para volar hay que animarse y prepararse para despegar.

-En tu trabajo hay mucha influencia brasileña ¿A qué se debe?

Sí, tiene mucha influencia brasileña, y la verdad creo que la traigo adentro desde chico, yo me crié en Brasil, en (Gramacho, Rio de Janeiro) durante mis primeros 10 años escuche a Kid de Abelha, Adriana Calcanhotto, Cassia Eller, Chico Buarque, y muchos otros artistas que formaron mi influencia musical, que hoy se ve dibujada en el disco.

-¿Qué otros músicos participaron en el disco?

Con respecto a los músicos que grabaron, fue un placer enorme que hayan contribuido con su música en el disco. Tuvimos varios invitados. Todos excelentes personas.

Mercedes Jofré (Flauta traversa). Dudu Costa Leite (Voz). Pauli Rodriguez(Voz). Leandro Pandolfo (Percusión). Gonzalo de Borbón (Piano). Pablo Guzzo (Contrabajo). Fefo Mancuso (Bateria y congas). Rodrigo Osorio (Saxo, Guitarra Eléctrica, Accesorios).

-¿Qué expectativas tenés con “Vuelo”?

Vengo soñando hace mucho tiempo con este disco, las expectativas que tengo es que vuele, que viaje por cada rincón del mundo. Siento que mi misión es transmitir un mensaje, que la misión del músico es transmitir un mensaje, sea cual fuese. Hay mucho que trabajar y aprender aún, esto recién comienza.

-¿Habrá presentaciones del trabajo?

La presentación será el 17 de Noviembre en el teatro T.E.A (San Luis Capital). Con una banda increíble que me acompaña compuesta por: Juan Lucero (Bateria y Percusión), Leandro Diaz (Bajo Eléctrico y Cotrabajo), Leandro Pandolfo (Percusión y Bateria) y Rodrigo Osorio encargándose de la dirección musical con (Saxo y Piano).

-¿Con cuántas canciones nos encontramos en el disco?

El disco cuenta con 9 canciones de las cuales dos de ellas son versiones de grandes compositores brasileños. Una es “Tren de las once” un Bossa Nova de Adoniran Barbosa, donde tuve la dicha de pasarlo a español y versionar la música dándole una impronta de tango, con el enorme placer de tener al Maestro Gonzalo de Borbón en Piano y Bandoneón. Y el otro es “Brigas Nunca Mais” que sería el Bonus Track del disco, ya que fue grabado en una toma completa de guitarra y voz juntas, para darle más naturalidad al género. Una canción compuesta por Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, dos referentes del Bossa Brasilero.

Arturo Costa Leite

Mi nombre es Arturo Costa Leite. Nací en Junín (Pcia de Bs As) el 16 de Noviembre de 1995.

Antes de cumplir el año, mi familia se trasladó a Brasil (Gramacho, Rio de Janeiro) donde pasé mi infancia y regresé a la Argentina en el año 2007.

En el 2009 empezó mi aventura con la música formando una banda de Rock en el pueblo L. N. Alem. Al terminar los estudios secundarios decidí seguir la carrera de Kinesiología en la ciudad de San Luis. Durante el segundo año me cambié a Producción Musical.

Pasando por muchos escenarios mi carrera de músico me llevó a sacar mi primer Disco “Vuelo” que salió el 24 de agosto de 2017.

Escuchá “Vuelo” de Arturo Costa Leite