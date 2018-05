Artista callejero ciego que está preso por intento de homicidio, inició huelga de hambre

Se trata de Luis Ariel Vera, quien exige que se le haga una pericia para determinar que es ciego completamente, lo que según la defensa cambiaría completamente el rumbo de la causa.

Vera está con prisión preventiva por atacar con un cuchillo al abogado Ernesto Zárate, quien casi perdió la vida. Ahora, el acusado envió un carta al juez Sebastián Cadelago Filippi aportando que fue víctima de un ataque sexual y notificándole que empezará una huelga de hambre hasta que no se haga el exmaen que determine su total ceguera.

“Fui atacado por el señor Ernesto Zárate. Fui mordido en la boca, hubo desprendimiento de mi pantalón, empujones, zamarreos, insultos y piñas en mi cuello, brazo y mi cuerpo. Era tal la violencia y agresión que estaba recibiendo de mi agresor que el miedo, el terror y la desesperación me invadieron en demasía, de una forma que no puedo describir con palabras, ya que esta persona tenía una fuerza extremadamente superior a la mía. Fue entonces que sentí que me quería violar y que tenía que buscar un elemento contundente para poder defender mi integridad física”, versa la misiva escrita a mano, por otro preso, que Vera le hizo llegar al magistrado el pasado 7 de mayo.

El abogado de Vera expresó por su parte: “Solicitamos una audiencia para que pudiera aportar datos que hasta ahora no había dado. El acto fue fijado para el viernes 27 de abril a las 8 de la mañana, pero no se concretó por un problema técnico en el juzgado, ya que no se envió, o no se lo hizo a tiempo, el oficio para que lo trasladaran desde la cárcel y se suspendió”, explicó Héctor Zavala Agüero, defensor de Vera. “Lo que verdaderamente no sé es por qué no fijaron una nueva fecha, lo que llevó a mi cliente a enviar una nota explicando qué iba a declarar y a comenzar una huelga de hambre, no solo por este hecho, sino por el atraso de pericias que están pendientes, principalmente la que va a acreditar que él no ve nada”, agregó el defensor.