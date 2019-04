Arabela Carreras ganó por amplio triunfo la gobernación de Río Negro

Arabela Carreras será la próxima gobernadora de Río Negro, ya que el frente oficialista Juntos Somos Río Negro (JSRN) triunfó hoy con más del 50 % de los votos en las elecciones que se desarrollaron en esta provincia del norte de la Patagonia.

El triunfo de Carreras, quien será la primera mujer que gobierno Río Negro, fue por un amplio margen, relegando al candidato del Frente para la Victoria, el kirchnerista Martín Soria, al segundo lugar; mucho más lejos quedó la candidata de Cambiemos, la diputada nacional Lorena Matzen.

La actual ministra de Turismo y Cultura del gobierno provincial sucederá en el cargo al principal dirigente del JSRN, el gobernador Alberto Weretilneck, quien asumió el gobierno provincial en 2012 luego de que el peronista Carlos Soria fuera asesinado por su esposa en la noche de Año Nuevo.

Weretilneck también triunfó en las elecciones de 2017.

Carreras obtuvo la victoria después de hacer una corta campaña proselitista a partir de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de prohibirle una nueva reelección al gobernador.

La decisión de la Corte se conoció a pocas semanas de que se realizaran las elecciones provinciales, pero la decisión de Weretilneck fue mantener la fecha de los comicios y ofrecerle el primer lugar de la fórmula a quien había elegido como vicegobernadora.

Pasadas las 22, y con el 80,55 % de las mesas escrutadas, el Frente Juntos Somos Río Negro obtenía el 51,98 % de los votos, contra el 35,32 del FPV y el 5,78 % de Cambiemos.

Más atrás quedó el Frente de Izquierda y los Trabajadores, con el 2,75 %, el Partido Unión y Libertad, con el 1,84; el MST, con el 1,22 y el MAS con el 1,17 %.

Además, Juntos Somos Río Negro también obtenía una amplia mayoría en la legislatura provincial, donde se renovaban las 46 bancas que la componen.

Hasta el 10 de diciembre, el oficialismo tenía 26 bancas sobre 46, en tanto que 16 pertenecían al FPV, 3 a Cambiemos y 1 a la Fuerza Nacional y Popular.

A partir de la ventaja conocida esta noche el JSRN podría llegar a los treinta legisladores propios.

“Hemos defendido la provincia. Hemos demostrado que los partidos nacionales son para las elecciones nacionales, y los provinciales, para las elecciones provinciales. Hoy votamos en defensa de los intereses de la provincia”, expresó Weretilneck.

Durante una rueda de prensa que brindó en la sede de la Sociedad Italiana de Cipolletti, el mandatario también mencionó que el presidente Mauricio Macri, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, lo llamaron para felicitarlo por el triunfo.

En ese sentido, dijo que le reconocía “al gobierno nacional la virtud del diálogo, más allá de las circunstancias económicas”.

Carreras, en tanto, desde Bariloche, ciudad de la que es oriunda, agradeció por su triunfo a quienes la votaron, pero hizo hincapié en el trabajo político de Weretilneck.

“Este sueño lo empezó y lo continuó Alberto Weretilneck. Debemos hacer un reconocimiento de aquel que supo construir algo inclusivo e hizo escuela”, mencionó la flamante gobernadora de la provincia.

Por su parte, el candidato del Frente para la Victoria, Martín Soria, no hizo declaraciones tras la aplastante derrota, y desde el búnker de la ciudad de General Roca, donde fue dos veces intendente, se limitaron a deslizar en off the record que estaban planeando denunciar a Juntos Somos Río Negro por “fraude”.

Sin embargo, ninguno de los dirigentes allí reunidos, ni siquiera Soria, habló con la prensa.

A las dos horas de que se comenzaran a conocer los primeros cómputos, la candidata Matzen reconoció la derrota y dijo que Cambiemos tuvo cerca del 10 % de los votos.

“Estamos cercanos al 10 por ciento de los votos”, dijo Matzen y agregó que el Frente Juntos Somos Río Negro hizo un uso “apabullador” de recursos públicos para obtener la elección.