ARA San Juan: Padre de tripulante cuestionó el desempeño de la jueza

El abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan y querellante a su vez en la causa que investiga su hundimiento, difundió hoy un documento en el que cuestionó el desempeño de la jueza federal Marta Yáñez, que lleva adelante la causa por la tragedia.

Tagliapietra, junto a las familias que forman parte de la querella que él encabeza en el expediente en curso en la localidad santacruceña de Caleta Oliva, se refirió a lo que calificó como “las mentiras de la jueza Yáñez”, en respuesta a un escrito que la magistrada hizo publico el viernes último, al cumplirse el segundo aniversario del último contacto del buque.

“La mera acumulación de papeles no hace a una causa si está no está debidamente canalizada, ordenada y clarificada”, señaló el comunicado difundido por el abogado, en referencia a las 4600 fojas acumuladas en 24 cuerpos y las “100.000 fojas de documentación reservadas” que tiene el expediente hasta el momento, según detalló Yáñez.

Por otra parte, subrayó que “se dedicó tiempo en vano” a desencriptar mensajes navales que la jueza calificó como “de interés”, porque señaló que “las comunicaciones a las que (ella) se referiere estaban desencriptadas”.

Taglipietra y los familiares que forman parte de su querella restaron importancia a su vez a nivel judicial a una visita que la magistrada realizó en octubre de 2018 en el astillero Tandanor al submarino Santa Cruz, gemelo al que naufragó en el Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017.

“Fue eso, una visita, ya que no se nombraron peritos ni se aceptaron los propuestos por esta parte para participar de tareas (en) un sitio de relevancia, esa inspección ocular fue otra pérdida de tiempo”, indicó en comunicado.

En la misma línea, se cuestionó que “el ´equipo interdisciplinario´ en el que se apoyó la jueza para la inspección ocular constó enteramente en personal de la armada Argentina y Tandanor, este último participe de las reparaciones de media vida, lo que implicaría una falta de imparcialidad absoluta de los participantes y además no se le dio carácter de peritaje”.

Tagliapietra apuntó también hacia “el análisis realizado de los discos rígidos aportados por Ocean Infinity”, la empresa que localizó los restos del submarino a 907 metros sobre el lecho marino, dos días después del primer aniversario de su desaparición.

“En palabras de personal jerárquico del propio juzgado, fue innecesario, ya que según el mismo, las imágenes batimétricas son de mejor calidad las aportadas por Ocean Infinity ya desencriptadas”, indicó, y señaló que fue una “gran pérdida de tiempo y de recursos”.

El documento destacó además que “en 2018 se propuso la conformación de un equipo interdisciplinario de peritos internacionales para peritar no solo el submarino cuando se lo encontrara sino numerosa documentación, el ARA Santa Cruz y muchísimos elementos más”.

“Esto aún hoy no ocurrió, a las reuniones que menciona la jueza no fuimos invitados los querellantes, como en tantas otras reuniones no conocemos el contenido de las mismas si es que en verdad existieron”, se agregó.

Para Tagliapietra y sus representados en el expediente, en el que fueron imputados siete ex altos mandos de la Armada Argentina, que ya han sido citados a indagatoria, “si el anhelo de la jueza es llegar a la verdad para hacer justicia por los 44, no parece”.

“Aún no sabemos qué delito o delitos se les imputa a los indagados. Sí sabemos que a más de 10 días hábiles de sus declaraciones, no se resolvió sus procesamientos tampoco y por supuesto, mucho menos, sus detenciones. La jueza le pide fuerza a la virgen Stella Maris; nosotros, ¿a quien le pedimos fuerza? ¿A quien le pedimos justicia?”, señaló el comunicado.