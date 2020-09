Anuncian inversiones en La Pampa, Río Negro y San Juan para mejorar la conectividad

La Secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, anunció que a partir de la definición del Presidente Alberto Fernández, de que la conectividad es un servicio público esencial, el Gobierno nacional desarollará inversiones en La Pampa, Río Negro y San Juan para cubrir la demanda tanto en Internet como en la Televisión Digital Abierta (TDA), «luego de cuatro años de desinversión», según indicó a medios provinciales.

«El Plan Conectar implica una fuerte inversión en el país», explicó la funcionaria nacional desde Casa de Gobierno entrevistada por Canal 3 de La Pampa, y manifestó que el satélite argentino Saocom, que se lanzó hace unas semanas «va a cumplir una función muy específica, que tiene que ver con prevenir inconvenientes naturales, incendios, sequías e informar sobre el estado de la tierra, fundamentalmente a los sectores que trabajan en el marco del agro, por eso es un lanzamiento muy importante de un proyecto que tiene mas 20 años».

Respecto al Plan Conectar, Sánchez Malcom señaló que consistió en «diseñar un plan integral de conectividad que tiene cuatro grandes ejes: poner en valor el centro de datos nacionales, el desarrollo de la TDA y la potencialización de la la red federal de fibra óptica».

En ese sentido, la funcionaria recordó que en La Pampa hay 1100 kilómetros de tendido de esta red federal y anunció que «se van actualizar las placas para mejorar y multiplicar la capacidad de conexión que puede brindar».

Además, explicó que «se va a hacer una inversión en todas la antenas de base del país. Sabemos que hay una en Santa Rosa y lo que se pretende es incrementar la calidad de la imagen de la TDA», agregó.

«En el contexto actual de pandemia de Covid-19, se incrementó la demanda de conectividad en un 40 por ciento respecto y la red no tiene más capacidad para ofrecer, por eso ahora se está llevando adelante una inversión en todas esas placas para multiplicar por 10 la cantidad de Internet», adelantó.

Sánchez Malcom habló también con Canal 10 de Río Negro y señaló que esta provincia cuenta aproximadamente con 1.400 kilometros de tendido de fibra óptica que también serán potenciados.

«Además, Río Negro cuenta con cuatro antenas, de las cuales una, ubicada en la ciudad de Mainque, no está en funcionamiento, mientras que las otras tres sí funcionan muy bien», precisó la secretaria de Innovación.

Y agregó que, «lo que ocurrió en los últimos años fue un desfinanciamiento en lo que tiene que ver con el soporte y mantenimiento de estas antenas».

«Una disminución presupuestaria que rondó aproximadamente en el 83%, y esto impactó en que en cuatro años sin mantenimiento ni inversiones, es que el 85% de las radio base tienen problemas, o de energía o restablecimiento de sus funciones, en calidad de la señal que emiten o que las torres se cayeron», se lamentó la funcionaria.

«Todo el tendido de antenas y de radios bases de la TDA, implicó una inversión aproximadamente de US$ 1.000 millones, dejar eso y que no esté puesto en valor, que no se reactive la inversión necesaria para mantener este servicio, implica un perjuicio fiscal para el Estado, pero principalmente implica un perjuicio para la ciudadanía que no tienen acceso a un servicio de calidad y gratuito», sostuvo.

Por último, entrevistada desde Casa de Gobierno por Canal 5 de San Juan, la funcionaria aseguró que la Secretaria de Innovación Pública trabaja coordinadamente con el Ministerio de Educación para llevar dispositivos ahí donde hagan falta, luego del desmantelamiento del programa Conectar Igualdad: «Se están articulando diversas posibilidades en un contexto de pandemia y en un contexto económico de recuperación para pensar desde el Estado de forma mancomunada de qué forma se lleva y a través de qué mecanismos», señaló.

Además, valoró los 700 kilómetros de fibra óptica que tiene la red federal en San Juan y anunció que se está trabajando para sumar otros 600 que tendió la provincia «para que la conexión de banda ancha pueda llegar cada vez más a más hogares, que no son los más rentables para el mercado pero a los que alcanzan gran cantidad de cooperativas y de pequeñas y medianas empresas», concluyó.