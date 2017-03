Antes del paro, CTERA advierte que habrá más “acciones” si no hay paritarias

La CTERA advirtió hoy que convocará a los docentes a concretar más “acciones” gremiales si el Gobierno sigue sin llamar a paritarias nacionales, un día antes del nuevo paro de 48 horas en todo el país.

Además, ratificó la marcha federal del martes y miércoles próximos, que partirá desde siete provincias con destino a la Capital Federal.

“Nosotros tenemos votadas esta semana (medidas de fuerza) con marchas en todas las provincias y, para la semana que viene, tenemos la marcha federal”, recordó la jefa de CTERA, Sonia Alesso, en diálogo con radio Rivadavia.

Y amplió: “Luego, convocaremos si el Gobierno sigue sin dar respuesta a otro congreso de CTERA para evaluar las acciones a seguir”. “El presidente (Mauricio Macri) no puede decir no vamos a cumplir con una ley que votó el Congreso de la Nación. ¿Qué mensaje da a los ciudadanos? Porque no llamar a paritaria es incumplir con la ley”, insistió Alesso.

Por último, reiteró que la estrategia de la administración central es que “los gobernadores” impongan “un techo” salarial “del 18, 19 por ciento”.