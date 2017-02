Angelici: “No me arrepiento de defender los intereses del club”

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, se defendió hoy a raíz de las escuchas que se hicieron públicas con un pedido para que el árbitro Germán Delfino “se equivoque lo menos posible” en la previa de un partido ante Vélez y negó arrepentimiento.

“No me arrepiento de defender los intereses del club y lo volvería a hacer si me siento perjudicado”, afirmó Angelici en la conferencia que brindó en la sala de prensa de Boca sobre su diálogo con el entonces presidente de AFA, Luis Segura.

Angelici, quien asistió a la presentación de Oscar “Júnior” Benítez y Agustín Rossi como refuerzos, señaló que en su rol de presidente de Boca está para defender “los intereses del club”, que por eso los socios lo eligieron y que su acción está “en la habitualidad de nuestro fútbol”.

La máxima autoridad de Boca indicó que el equipo fue “perjudicado” en los cotejos previos al choque ante Vélez, en enero de 2015, que determinó su clasificación a la Copa Libertadores, en un desempate polémico teniendo en cuenta la puja entre los dos clubes en la AFA para su realización.

“Boca, antes del partido con Vélez, estaba siendo perjudicado por los árbitros. Contra River tuvimos un penal en contra por una mano de (Fernando) Gago que no fue. Y estuvo también la patada de (Lionel) Vangioni que lesionó al “Burrito” (Juan Manuel) Martínez con arbitraje de (Silvio) Trucco. Por eso, no quiero que me favorezcan, pero tampoco que me perjudiquen”, manifestó Angelici.

Asimismo, admitió que “no corresponde” que el titular de una institución efectúe un llamado telefónico para transmitir ese mensaje, pero reiteró que “en el mismo contexto”, con arbitrajes que perjudiquen a Boca, lo volvería a hacer.

El presidente de Boca expresó que no estaba “dolido” por el hecho, pero sí “preocupado” por la aparición de las escuchas en referencia a su vida privada de las cuales tenía conocimiento “desde hace dos años”.

Sin embargo, no consideró “casual” la aparición de las escuchas con Segura y el presidente del Tribunal de Disciplina de AFA, Fernando Mitjans, en los medios de comunicación.

“No es casual que estas escuchas salgan en este momento cuando se juegan tantos intereses en el fútbol argentino”, aseveró Angelici, en relación al conflicto que atraviesa a la AFA por los derechos de televisación de los partidos de fútbol.

Por otra parte, Angelici señaló que esta situación no afectará su relación con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, ex titular de Boca, porque lo conoce “hace tiempo”.

El dirigente “xeneize” destacó su intención de “poner la cara” en este momento: “podría haber mandado al vicepresidente o al secretario, pero vine porque soy el presidente del club y me hago cargo”.

Por último, Angelici manifestó que el hincha de Boca se sentiría “contento” de que el presidente de su club defienda y se interese por la institución.

Angelici estuvo acompañado y recibió el apoyo de dirigentes como el vicepresidente primero, Rodolfo “Royco” Ferrari; el protesorero, Carlos Aguas; y el secretario general, Cristian Gribaudo.