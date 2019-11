Alfonsín: “Me imagino a la UCR haciendo radicalismo y no proísmo”

El dirigente radical Ricardo Alfonsín sostuvo que, en los próxios años, espera que la UCR se “preocupe por el partido y hacer lo que le haga bien al país”.

En ese sentido, adelantó que se imagina a la UCR “haciendo radicalismo y no proísmo” en el futuro cercano.

“En los próximos años me imagino a la UCR haciendo radicalismo, no proísmo. Espero que el partido se preocupe por el partido, por lo que le haga bien al país y no estar pensando en el 40%”, subrayó en declaraciones a CNN Radio.

Además, manifestó que si fuera Mauricio Macri, “trabajaría para mantener el liderazgo que tuvo en el partido”.

“El radicalismo perdió liderazgo en estos cuatro años. Como integrante de la coalición de gobierno, estuvo desierto de ideas: brilló por su ausencia”, aseguró.

Para el ex candidato a presidente de la Nación, la UCR “actuó como si no tuviera derecho a opinar y no hizo otra cosa que apoyar las decisiones del PRO”. “La UCR no hizo radicalismo en estos cuatro años. El radicalismo tiene que defender las ideas radicales y no cometer el error del 2015, cuando apoyó muchas decisiones del PRO”, evaluó.

En tanto, el ex diputado nacional señaló que en la Unión Cívica Radical (UCR) y en Cambiemos “se disputan liderazgos”, y en ese sentido destacó la necesidad de encontrar “liderazgos éticos”.

“Nadie me ha ofrecido un lugar en el Frente de Todos”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.

Asimismo, Alfonsín explicó que “las diferencias en la política tienen que ver con las ideas, no con las relaciones personales” y precisó que “uno tiene que tratar de representar a los sectores de la sociedad que más necesitan el apoyo del gobierno”.