Alberto Rodríguez Saá: “Lo de Bolivia es un golpe de Estado terrible, vengo a abrazarlos”

El encuentro se realizó en el Salón de Usos Múltiples que la comunidad boliviana posee en el Parque Industrial. Ante decenas de familias el mandatario les dio un mensaje de aliento y se mostró dispuesto a colaborar en lo que necesiten. Alberto concurrió acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Federico Berardo, la concejal electa Julieta Ponce y el intendente electo de la ciudad de San Luis, Sergio Tamayo.

Aplaudido por grandes y chicos, el titular de la Colectividad Boliviana, Vicente Ticona, fue el encargado de darle la bienvenida y apenas ingresó al salón, Alberto caminó hasta donde había una placa en agradecimiento por las obras que el Gobierno de San Luis realizó para la comunidad boliviana.

Tras ello los dirigentes, el primer mandatario y sus funcionarios se sentaron frente a la gente y conversaron sobre el duro momento que vive Bolivia a raíz del golpe de Estado perpetrado por militares y policías de ese país.

Tras la bienvenida y los primeros agradecimientos por la visita, Ticona valoró la presencia de Alberto y opinó sobre lo que ocurre en La Paz y demás ciudades de su patria. “Estamos muy orgullosos de tenerlo con nosotros. Quiero agradecerle mucho gobernador por lo mucho que hizo por nosotros. Se construyó este edificio y cerramos todo el perímetro de nuestro predio gracias a usted”, expresó.

“Lo que pasa con nuestro pueblo es algo muy crítico, un momento muy triste, una tragedia. Tenemos familiares que nos transmiten lo que pasa día a día, lo viven en carne propia. Y este golpe que le han hecho al pueblo boliviano, no a Evo Morales, sino al pueblo, es una tragedia. Porque el que recibe el balazo, el puñetazo o el palazo es el pueblo. Los que han asaltado al poder son grandes poderosos, tenían el plan armado para sacar a Evo Morales de la Presidencia. No querían ser gobernados por un indígena. Ésa fue la clave de todo”, remarcó.

“Lo que hizo Morales en mi país no lo hizo nadie. Lo que ha hecho Evo no lo hizo nadie en Bolivia entera. Gracias a él estamos orgullosos de ser bolivianos. Antes éramos humillados y ahora no. Gracias a Evo el país creció, aumentó la educación y crecieron las riquezas del país. Ahora hay gente detrás de esas riquezas, por eso el golpe contra el presidente y el pueblo”, añadió Vicente Ticona.

Luego fue el turno de Abraham Callejas, quien valoró la forma en que el Gobierno de San Luis trata a la Colectividad Boliviana.

“Quiero ser un agradecido al gobernador Rodríguez Saá. Aquí nos levantamos gracias a nuestro gobernador. Se hizo un gran esfuerzo y todos son testigos de la ayuda del gobernador para que tuviéramos el predio y este edificio para disfrutarlos. Los hombres pasan y las obras quedan. Eso nos enseñó nuestro gobernador. Muchos dicen que es complicado hablar con un gobernador, pero acá en San Luis es mentira. Eso no pasa. Porque él nos llamó a Casa de Gobierno y hablamos. Tras esa reunión hicimos todo esto. Alberto nos dijo no más palabras, hechos. Acá están los hechos, las obras. Por eso siempre nosotros tenemos que ser agradecidos”, subrayó.