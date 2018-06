Alberto Rodríguez Saá: “Las escuelas generativas son la innovación total”

“El máximo progreso que hemos alcanzado son las escuelas generativas. Significan innovación total”, afirmó el gobernador Alberto Rodríguez Saá, y la gente que pobló el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo aplaudió su frase. Fue durante la charla sobre “Innovación Educativa” que dio este miércoles ante 250 docentes y estudiantes del último año de profesorados y magisterios que asisten al Instituto de Formación Docente Continua de San Luis y de Villa Mercedes. La disertación, a pedido de los directivos de ambas entidades, fue organizada por el Ministerio de Educación.

El objetivo era que los alumnos de los últimos años de las carreras de los diversos profesorados y el magisterio pudieran conocer a fondo cómo funcionan las escuelas generativas. Y lo ideal fue que lo explicara el gobernador, autor del proyecto que hoy posee 14 centros educativos de ese formato en toda la provincia.

“La mejor sociabilización de los chicos, la convivencia ideal con los papás, el seguimiento más efectivo del alumno, la encontrarán en las escuelas generativas. Anímense a ese desafío, no tengan miedo. Cada uno de ustedes puede alcanzar la mejor calidad educativa”, expresó Alberto en otro momento del encuentro. Lo acompañó la ministra de Educación, Natalia Spinuzza.

En el inicio del encuentro, que se extendió hasta las 19:00, Alberto dio su opinión sobre la crisis educativa que afecta al mundo. “Nosotros, en casi todo el planeta, estamos atrasados, en la era industrial. Formamos a nuestros chicos y docentes para esa era, que ya pasó. Estamos en crisis. Mejor dicho, atravesamos muchas crisis. La culpa no la tiene nadie. Es una crisis planetaria. Este modelo está mal, ya expiró. Estamos dejando la era digital, para entrar a la era robótica. Pero se enseña a los alumnos con métodos de la era industrial. Por suerte, en San Luis podemos decir que transitamos por la era digital”, sostuvo.

“Otras de las crisis son las edilicias. Hoy, los edificios de las escuelas son los mismos de la era industrial. Si tomamos los planos de aquellas fábricas, los de una cárcel y de una escuela, veremos que son iguales. Sus diseños son idénticos. Los edificios educativos están en crisis”, remarcó.

“También hay graves problemas en los contenidos. Estamos inmersos aún en la era industrial porque, como en las fábricas, seguimos entregando boletines de calificaciones con las tardanzas, las inasistencias y las amonestaciones. Es el mismo método. También la conducta. Y todo sigue igual. Vemos con claridad que este método no prospera, pero seguimos poniéndole tardanza a un chico que no llegó a tiempo o porque perdió el colectivo. ¡Si repetimos ese error es porque nosotros no hemos aprendido!”, subrayó.

“Otro aspecto que atenta contra la enseñanza es la pobreza. El niño que no tiene útiles se pregunta ¿por qué yo no? ¿Por qué no tengo yo esos materiales? ¿Por qué no puedo tener celular? Es ahí cuando la pobreza entra al aula. La desocupación y exclusión social genera más pobreza y profundiza la crisis educativa”, reflexionó.

