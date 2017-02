Alberto: “La oposición en el afán de ganar una elección le hace daño a San Luis”

El gobernador Alberto Rodríguez Saá criticó a la oposición porque consideró que muchas veces, en busca de ganar una elección u obtener cargos políticos, “le hacen daño a San Luis”. En este sentido, fundamentó su posición en dos puntos: la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la provincia y la visita del presidente Mauricio Macri, hace una semana atrás.

“Esto de que la oposición ningunee la deuda. Cómo no van a decirle los radicales, o Cambiemos o el Pro -el señor Abdala, que es el presidente del Pro-, como no va a decirle al presidente [Macri] ‘pague la deuda que es de San Luis'”, expresó Alberto.

Y añadió: “Eso está mal y Abdala habla sin saber, como voy a ir [a recibir al presidente Macri] si a mi no me invitaron”.

“Tampoco me invitaste vos Abdala”, dijo mirando a cámara, “que sos diputado por el Partido Justicialista. Es una infamia, no pueden ser así”.

En este sentido sostuvo: “Yo no voy porque ni me invitó Abdala, ni me invitó [Enrique] Ponce y tampoco me invitó el presidente. A mi me dijeron usted tiene que venir a sacarse una foto. Y no puede ser así. Yo lo invité a que viniera a Terrazas”.

Aún así, Alberto reveló que no siente que haya sido un ataque hacia su persona: “Yo no me siento agraviado, pero me parece que no ponen a la provincia en su lugar. El presidente les dio la mano, se sacó la foto, se fue y ni siquiera los escuchó. No se dejen denigrar así”, aseveró.