Alberto Fernández pidió que no marchen a Olivos para apoyarlo

El presidente Alberto Fernández solicitó hoy a quienes planean reunirse más tarde frente a la Quinta de Olivos para dar su respaldo al Gobierno en medio del conflicto policial que no corran riesgos, dada la pandemia de coronavirus que afecta al país.

«Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez», dijo Fernández.

«A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo», agregó el jefe de Estado en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter.

— Alberto Fernández (@alferdez) September 9, 2020