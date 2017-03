Alberto: “Debemos impedir que la crisis llegue a las PyMEs”

Tras la firma del decreto de homologación con la Asociación Mercedina de Fútbol Amateur (AMFA), realizada este sábado por la tarde, el primer mandatario sanluiseño Alberto Rodríguez Saá afirmó que “hay que tratar de que la crisis no llegue a las PyMEs, que son las que mueven la mayor parte de la economía y nos salvan”.

Alberto reafirmó que “este mes nos estamos dedicando a tener todos los planos organizados y la legislación correspondiente, para el 1° de abril anunciar las acciones concretas, con fecha, día y hora para que todos las entiendan, para que estén bien claras”.

“No puedo solo y no manejo la economía del país, donde la política de importaciones tiene mucho que ver, ya que a raíz de eso muchas fábricas cierran y pasan a ser importadores, lo que da una impotencia enorme. Hay que tratar de que la crisis no llegue a las PyMEs, que son las que mueven la mayor parte de la economía y nos salvan, porque representan una capacidad y energía enormes en la producción del país”, añadió el gobernador.

Y sostuvo que “San Luis no es ajeno a lo que está pasando en la Argentina –aclaró-, porque aquí tenemos mucha gente que también contribuye a la grieta y están ‘buscando a Buenos Aires’; ¿para qué?, para que nos traigan más cosas de desgracia… De todos modos tenemos una buena relación con el Gobierno nacional, pues cuando se nos ha convocado hemos estado, cuando nos ha pedido gobernabilidad se la hemos dado, pero no es un camino de ida y vuelta, es sólo un camino de ida… San Luis no se pone de rodillas”.