Alberto: “Ahora vuelven a decir ‘San Luis es otro país’”

El gobernador Alberto Rodríguez Saá aseguró que las políticas adoptadas en el año y medio de gestión, han vuelto a colocar a San Luis en Argentina y en el mundo. “Ahora vuelven a decir ‘San Luis es otro país’”, aseguró el mandatario.

“Ustedes adviertan que en este período que llevamos, de un año y algo, volvimos a estar en la Argentina y en el mundo. Es como que habíamos desaparecido, recuperamos nuestra personalidad, nuestra presencia. Ahora vuelven a decir ‘San Luis es otro país’ y están hablando de nosotros muy bien nuevamente”, expresó el gobernador en la presentación de la nueva CIPE.

Y añadió: “En el país y el mundo hablan de San Luis. Por cuestiones de mucho éxito y otras, controversiales. Controversiales para algunos y exitosas para otros. Por ejemplo, el salariazo, que significó poner los salarios de la administración pública por encima del nivel de pobreza. A partir de ahora, dentro de unos días, cuando cobremos los sueldos de marzo, estaremos por encima de esa línea de pobreza y con expectativas hasta fin de año de superar aún más esa marca”.

“Pero no es sólo eso, sino también el tema de los derechos humanos. Un tema que sí es controversial, que no todos están de acuerdo, es mi posición personal, que no compromete a San Luis, y que es el tema de Milagro Sala y su detención. Será porque nosotros empezamos a leer antes ese tema o será porque ayudamos enormemente con esto de pasar con ella la Navidad. Lo cierto es que se han pronunciado casi todos los organismos de Derechos Humanos del mundo hablando el mismo lenguaje: que Milagro Sala está sufriendo una detención ilegal. Hasta se pronunció la Secretaría de Estado de los Estados Unidos en su informe anual de Derechos Humanos, que cita el caso Argentina y el caso Milagro Sala y dice que está detenida ilegalmente. O sea que no es un capricho ni una mirada política, esto es una realidad. No podemos admitir, como ciudadanos argentinos, que en pleno siglo XXI haya presos políticos”, remarcó.

“En cuanto al tema digital, nuestra agenda nos coloca como único Estado en América. La ampliamos enormemente. Intel, una de las multinacionales más avanzadas del mundo en tecnología, nos convocó, gracias a la intervención de Alicia Bañuelos, para otorgarnos un premio. Que era incorporarnos al Museo de Intel. Cuando llegamos a Silicon Valley, en California, era un lugar lleno de chicos, de alumnos, sacándose fotos y corriendo de un lado al otro. Esa compañía nos invitó a formar parte de su museo y nos preguntamos: ¿por qué nosotros? Y nos respondieron: ‘Porque ustedes gobiernan de la periferia al centro, piensan en los más humildes’. Es un concepto maravilloso y que además lo tengan en cuenta estas empresas y personalidades tan poderosas en el mundo de la ciencia y la técnica, con un presupuesto enorme, es muy bueno. Nos dijeron que nosotros estábamos allí porque empoderábamos a los niños. Fueron situaciones que nos llenaron de orgullo”, contó el primer mandatario.

“Estamos también en el mundo con el tema de los refugiados. Hoy nos visita una delegación de Naciones Unidas, contamos con su presencia. Creo que nunca Naciones Unidas estuvo en San Luis mirándonos. Sobre todo ahora que están con nosotros tres familias de refugiados, con sus papás, sus mamás, una nena preciosa y cinco chicos re traviesos, también un bebé. A partir de su llegada, en estos días, nos están llenando de solidaridad y humildad. Recibimos también felicitaciones del mundo, de la propia canciller argentina, del Vaticano, de Naciones Unidas, que se conmueven porque San Luis abrió este Corredor Humanitario y esperan que contagie a otros para que lo hagan”, reveló.

“En el tema digital, la cantidad de posibilidades que nos abre la CIPE 3.0 para la participación ciudadana, para los jubilados, los niños, de interactuar con los sistemas de salud, de seguridad. Además de la velocidad que tiene internet ahora. No sé si aún llegó a todos lados, pero vamos avanzando y contamos con una alta velocidad. Uno se da cuenta al poner alguna palabra en el buscador. Pienso que no debemos desperdiciar esto que es maravilloso”, remarcó Rodríguez Saá.

Fuente: ANSL