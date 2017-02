Alberto afirmó que a un mes de asumir, Poggi “no le dio gobernabilidad”

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, aseguró que a un mes de asunción, el ex mandatario provincial Claudio Poggi “se abrió, formó un nuevo partido y no le dio gobernabilidad”.

“Al mes de haber sido yo electo gobernador, [Poggi] forma un partido nuevo y se abre. No me da gobernabilidad, el radicalismo no me da gobernabilidad y me pide que le de gobernabilidad a Macri. ¡Le damos gobernabilidad a Macri!”, exclamó en una entrevista realizada por el periodista Alberto Trombetta.

“No son Balbín y Perón, ellos no son Balbín”, afirmó, en tanto que los criticó por no actuar democráticamente.

Por otro lado, señaló que durante el mandato de Poggi, con el Partido Justicialista lo dejaron gobernar “absolutamente”. “Lo dejamos gobernar absolutamente. Queríamos que saliera del fuerte liderazgo como era el de Adolfo y el mío”, aseguró.

“Pero cuando vimos que las cosas se hicieron mal, porque retrocedimos muchísimo años, donde se estableció un sistema de corrupción en la provincia, donde la provincia que tenía una escuela de administración retrocedió, dijimos bueno… me voy a presentar a elecciones y ¡él no se presentó! ¿por qué no se presentó? hubiera sido también candidato”, dijo el gobernador.

A pesar de ello, Alberto reveló que Poggi “sigue teniendo las puertas abiertas”. “Yo sigo teniendo diálogo, lo he llamado a dialogar, pero siempre hace algún desaire… me le banco, ya estoy veterano”, aseveró.