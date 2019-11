Al votar Alberto Rodríguez Saá afirmó quiere “trabajar juntos, unidos, por la ciudad de San Luis

El gobernador Alberto Rodríguez Saá, votó en horas de la mañana en la escuela “Bernardino Rivadavia” y destacó que “mi único rol, es venir a votar”.

Luego de saludar a los militantes y vecinos afirmó que sueña con “trabajar juntos, unidos, por la ciudad de San Luis”.

“Hay que unirse para tener una ciudad con progreso y trabajo, iluminada, grande, limpia, si trabajamos juntos todo será mucho mejor”, afirmó Alberto en la puerta del establecimiento educativo, al termino de emitir su voto.

El primer mandatario puntano reflexionó “Es un día hermoso, me siento muy contento por venir a votar. Tengo expectativas porque en noviembre, en San Luis, crecen los jacarandaes y algunas de nuestras calles se tiñen con su color”.

Consultado sobre la elección opinó “está andando muy bien, sería muy bueno que el escrutinio tampoco se complique. Si sale todo bien sería bueno incorporar este sistema, veremos. Después, en caso de que funcione correctamente, sería bueno que todos los partidos opinen sobre su utilización. Hasta acá creo que va todo muy bien, pero esta elección la lleva el municipio”.

Con respecto a su contacto con el presidente electo afirmó “Con Alberto Fernández, nuestro presidente electo, tuve diálogos telefónicos. También conversé con algunos de sus asesores y seguramente seguiremos charlando, estamos comunicados”.

En cuanto a la crisis social que viven Chile y Bolivia el mandatario sanluiseño reflexionó “Perón solía decir que cuando hay mucha crudeza, cuando la gente está incómoda en la faz social, es la hora de los pueblos. Y lo mejor en esos casos son las elecciones”.

Con respecto a la situación de la liberación de Lula afirmó: “me puso muy pero muy contento, la liberación de Lula. Fue un día luminoso para la historia social de América Latina. Fue una noticia que me puso muy feliz”.

Sobre el triunfo de Cambiemos en las elecciones presidenciales afirmó “El triunfo de Macri fue muy interesante y dejó enseñanzas de la que tenemos que aprender todos. Me enseñó mucho. Es un resultado que tiene distintas lecturas, miradas diversas. Pero de todas maneras el peronismo de San Luis le dio un buen porcentaje al candidato de todos. Es complejo mirar, interpretar y analizar los números”, y agregó “en la elección por la provincia, el pueblo se pronunció, y en el país tuvo una mirada distinta, especial, como a veces lo muestra San Luis. Sin embargo, no afecta mi mirada como gobernador. Además, siempre me caractericé por ser autocrítica y por las renovaciones”.