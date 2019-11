Adolfo Rubinstein presentó su renuncia “indeclinable”, tras la polémica con Macri

El secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, presentó esta tarde su renuncia “indeclinable” al cargo en una carta dirigida al presidente Mauricio Macri, en la que señaló que la dimisión se debe a la derogación del Protocolo sobre el Aborto no Punible dispuesta hoy.

Rubinstein aclaró en su meditado texto que “la actualización del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazado que fue derogado en el día de la fecha se trata de una guía de actuación destinada a los médicos y los equipos de salud para darles certeza y protección en la realización de los procedimientos que deben realizar para garantizar los derechos que están consagrados en nuestro código penal y refrendados por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Y aseguró que “la resolución que lamentablemente fue derogada le daba a esta actualización le entidad jurídica y normativa que varias provincias reclamaban para reforzar las acciones necesarias del equipo de salud para realizar ILE en las personas restantes, incluidas las niñas y adolescentes, en condiciones seguras y con los mejores estándares de calidad”.

La dirigencia radical no salía de su asombro por la actitud que tomó el Gobierno frente a un protocolo que estaba acordado con Jefatura de Gabinete, donde solamente se le pidió a Rubinstein que lo diera a conocer después de las elecciones, para que no se transforme en tema de debate electoral. “Había coincidencia de que era un asunto pendiente, ya que el protocolo vigente no es lo suficientemente taxativo para quienes quieren oponerse al artículo 86º del Código Penal, que en 1921 estipuló su legalidad en casos de que provenga de una violación o en casos de que peligre la vida de la embarazada”, se explicó