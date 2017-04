Adolfo: “Debemos volver a soñar, San Luis ha hecho un largo camino en el Turismo, pero recién es el comienzo”

El Senador disertó en el 1º Congreso Provincial de Turismo en la Caja de los Trebejos sobre “San Luis y el futuro del Turismo”.

“Debemos volver a soñar. San Luis ha hecho un largo camino en el Turismo, pero recién es el comienzo. Tenemos muchísimo para hacer, cuánto podemos crecer, cuanto más podemos lograr”, fue la frase de cierre e invitación que dejó el senador Adolfo Rodríguez Saá en su disertación en el 1º Congreso Provincial de Turismo en la Caja de los Trebejos.

En su charla, el ex Gobernador incitó a toda la comunidad de San Luis a trabajar en conjunto para desarrollar en turismo en toda la provincia. “El turismo es muy importante porque es la industria sin chimenea, genera trabajo y bienestar. Me parece que es una tarea común entre el Estado, los privados y la comunidad”.

“Tenemos que capacitar, no solamente el privado y el público, también la comunidad que puede contribuir con su actitud. Debemos incrementar la buena actitud, trabajarla para que cada día sea mejor”.

En cuanto al sector privado, dijo que debe acompañar las iniciativas del Estado que va a realizar todas las obras necesarias de infraestructura. “Se debe acompañar. Pónganse de acuerdo, no gastemos energías en pelear, sino en construir”.

Recordó los primeros pasos de la Provincia en el turismo. Le rindió homenaje a “un precursor” como Julio Falco: “autor intelectual del despegue turístico de Merlo”. También al director Provincial de Turismo en los años 60, Miguel Nader Alí, que fue quien realizó la primera Fiesta provincial en Potrero de los Funes, comenzando también a posicionar esta localidad. Junto a Nader Alí, reconoció a los creadores del Hotel Internacional de Potrero, “una obra monumental para la época”, inaugurada en 1984. “La cumbre del Mercosur también contribuyó el desarrollo turístico”, también mencionó.

Fuente: El Diario de la República