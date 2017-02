Adolfo criticó el decreto de Macri para la reforma de las ART

El senador nacional por San Luis Adolfo Rodríguez Saá criticó ayer el decreto presidencial que reforma el régimen de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), y advirtió que si la medida se adoptó por la “torpeza del Ejecutivo, los CEOS que nos gobiernan y (Jaime) Durán Barba”, les recomendó que “hagan un curso de política y lean la Constitución”.

Rodríguez Saá, en su carácter de secretario de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que sesionó ayer en la Cámara de Diputados, dijo durante su exposición: “El Ejecutivo no puede dictar el decreto de ART y transformarlo en Ley, modificando leyes vigentes. La Constitución no impide dictar decretos de necesidad y urgencia pero debe haber una razón. Pero si la razón es la propia torpeza del Poder Ejecutivo Nacional, que los CEOS que nos gobiernan y Durán Barba hagan un curso de política, lean la Constitución y se den cuenta que no es hacer lo que ellos quieren, sino hacer las cosas como lo indican las normas”.

“El Poder Ejecutivo no puede dictar normas de este carácter y si se dio cuenta del error, al convocar las sesiones extraordinarias, lo que debe hacer es reconocer el error y derogar el decreto de necesidad y urgencia”, aseguró Adolfo.

En otro pasaje de su exposición el legislador nacional puntano advirtió: “Ya tendremos un próximo DNU en materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos”.

El senador peronista Juan Manuel Abal Medina expresó: “Vemos con agrado que el gobierno nacional haya aceptado lo que veníamos sosteniendo”, de retomar en la Cámara baja el proyecto votado en el Senado, y apuntó que “este DNU tiene enorme anomalía constitucional”.

El senador del PJ Mario Pais apuntó: “Entendemos que el decreto es inválido y que debe ser rechazado porque no hubo necesidad ni urgencia. Consideramos además que se está violando del debido proceso parlamentario”.

Pablo Tonelli (PRO) replicó que “ni en la Constitución Nacional hay la más mínima prohibición o atisbo de prohibición para que el Poder Ejecutivo pueda dictar un decreto de necesidad y urgencia porque en el Congreso se esté tratando un proyecto de ley similar”.

Fuente: El Diario de la República