Adolfo con la CGT: “Si es necesario vamos a llegar a la expropiación de las fábricas cerradas”

Con una gran mística, el senador Adolfo Rodríguez Saá, presidió un acto con la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Villa Mercedes, en la sede del gremio SMATA, donde aseguró que si “es necesario vamos a llegar a la expropiación de las fábricas cerradas”, en el marco del Plan de Lucha contra el Hambre, que potencia el Gobierno de San Luis.

“El gobernador nos ha pedido que pongamos en marcha las fábricas y si es necesario vamos a llegar a la expropiación de las fábricas cerradas. Lo haremos como lo sabemos hacer, respetando la ley”, aseguró y añadió: “Vamos a respetar la ley, vamos a respetar la Constitución, vamos a respetar los derechos. Pero vamos a exigir que el derecho de los trabajadores, el derecho de los puntanos y el derecho de San Luis en progreso, también sea respetado”, exclamó.

Adolfo le pedirá a Macri la extensión de la promoción industrial en San Luis – https://t.co/CsjB194zHi pic.twitter.com/8iVEKdw3O0 — M24Digital (@M24digital) March 18, 2017

“Pero no todas son malas noticias”, expresó el senador al recordar que la empresa Plastiferro incorporó una nueva máquina que representa nuevos puestos de trabajo y en Naschel se está haciendo una ampliación de la Papelera Del Plata.

“Le pido a los dirigentes gremiales que junto con el Gobierno luchemos con comprensión para sostener todas las plantas industriales. Pero exigiéndole que no suspendas, que no echen, que no cierren, que no trasladen”, expresó.

Además, hizo una crítica hacia las políticas nacionales de educación, donde los ministros solo discuten teorías y hace décadas que pretenden realizar una reforma educativa.

“El modelo de la escuela es del siglo XIX, los docentes son del siglo XX y los alumnos son del siglo XXI. Entonces tenemos que comprender que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Por eso se están tomando los modelos más modernos de educación, donde los chicos en libertad y jugando, aprenden”, dijo Adolfo.

En este sentido, recordó que los pocos jóvenes que llegan a la universidad han estudiado 13 años y no saben comprender un texto, con el vejo modelo de escuela. Por eso subrayó las políticas de las escuelas generativas en San Luis, para las que pidió acompañamiento.

“La escuela pública tiene que ser la mejor, para formar los mejores técnicos y profesionales. Entonces tenemos que acompañar el cambio en la educación que estamos produciendo en la provincia. Por supuesto que también, y ahí viene la política salarial, pagándole los mejores sueldos a los docentes,” aseveró.

Los jóvenes

“Con una enorme alegría estamos convocando a los jóvenes que asuman un rol protagónico, que vuelvan a soñar, como en una época soñamos nosotros, y que pongan el esfuerzo como lo pusimos nosotros para hacer realidad los sueños”, afirmó.

“Nosotros que tenemos mucha experiencia los vamos a acompañar, les vamos a abrir las puertas, les vamos a ayudar, para que los sueños los hagamos realidad y cada día Villa Mercedes, San Luis sean mejores, que cada día tengamos la satisfacción que hemos erradico el desempleo, la pobreza, que todos puedan tener su vivienda y que todos podamos tener calidad de vida”, agregó.

Además, el presidente del PJ San Luis, expresó “la necesidad de ver el crecimiento de nuestro hijos, que puedan alcanzar estudios universitarios”, y en este sentido recordó el esfuerzo que implicó la puesta en marcha de la Universidad de Villa Mercedes (UNVIME).

“Entre la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Provincial de Oficios, la Universidad Nacional de Comechingones que tiene sede en Merlo, la Universidad de Villa Mercedes, las universidades privadas, hemos logrado un complejo académico que va a hacer el pilar fundamental de la transformación educativa más grande de San Luis”, aseveró.