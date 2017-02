Adolfo aseguró que Macri no cumplió en “la lucha contra la pobreza”

El senador Adolfo Rodríguez Saá criticó la administración de Mauricio Macri, asegurando que no cumplió con sus dos principales promesas que fueron “luchar contra la pobreza” y la “unión de los argentinos”.

Adolfo en este sentido calificó la gestión de Macri con un aplazo porque “dijo ante la Asamblea Legislativa que iba a combatir la pobreza, que iba a trabajar por la unidad de los argentinos y la verdad es que me ilusionó”, aseguró en una entrevista concedida al diario La Nación.

“Hay una campaña antiperonista que no es buena y no ayuda a la unidad de los argentinos. Se hace muy poco para combatir el narcotráfico, un flagelo enorme que se refleja en la inseguridad que fomenta y permite que navegue en aguas cómodas. En materia de pobreza estamos peor que en el comienzo por la falta de trabajo como consecuencia de un proyecto de país que no contiene a los 45 millones de argentinos. Se requiere de un país industrial y esa expectativa no está”, dijo el senador.

La entrevista:

-¿Qué opina de la política económica?

-Veo que empieza a calar hondo en la clase media la pérdida de poder adquisitivo por la inflación y la falta de expectativas laborales y de ascenso social. Tampoco se construye un capitalismo sólido. ¿Dónde están los industriales argentinos hoy? Lo que veo es que hoy la UIA está viendo cómo demora el cierre de las fábricas y esto es trágico.

-¿Hay una involución con relación a las administraciones kirchneristas?

-Es difícil compararlo porque en el colectivo del pueblo argentino están ligados a diferentes cosas. Creo que lamentablemente en la metodología es más de lo mismo. En la relación con las provincias, es el mismo modelo: dominar a los gobernadores con un sistema prebendario de premios y castigos al amiguismo.

-Cuando habla de campaña antiperonista ¿incluye las causas judiciales contra Cristina Kirchner?

-No exactamente. Si hablamos de causas judiciales el Presidente también está lleno de causas que, como es el Presidente, las tapan. El tema del antiperonismo es echar al pasado la culpa de su propia impotencia para hacer. ¿A quién le vamos a echar la culpa del endeudamiento actual? Debemos fortalecer las estructuras políticas porque si no terminan funcionando liderazgos salvadores que, en términos generales, no han dado resultado. Por eso apuesto a la unidad del peronismo.

-¿Se puede unir un peronismo en el que conviven sectores que le rechazan todo al Gobierno y otros que priorizan la gobernabilidad?

-El peronismo hoy debe contribuir a la gobernabilidad para que este gobierno cumpla con su mandato constitucional. Creo que, en ese sentido, en el Senado el Gobierno tiene un buen respaldo. El peronismo debe debatir esta cuestión y no debe hacerlo sobre la base de personas, que generan empatía o antipatías.

-¿Qué debería hacer el peronismo para volver al poder?

-Unirse. Hacer una autocrítica, corregir los errores, hablarle claro al pueblo argentino y volver a empezar.

-Hay sectores que no parecen muy dispuestos a la autocrítica.

-Para que esto tenga valor la unidad tiene que ser mayoritaria. Entonces, la minoría tendrá que aceptar, en el debate democrático, las decisiones de la mayoría.

-¿Qué autocrítica haría?

-Deberíamos reconocer los errores que ha cometido el PJ, por ejemplo la pobreza en la provincia de Buenos Aires. Ahora es todo pobrerío, con asignaciones universales, sin servicios de salud o de transporte adecuados.

-Algunas voces del PJ también piden un recambio generacional.

-Por supuesto, es principal.

-¿Qué dirigente joven del justicialismo respeta?

-A la vista no hay uno que tenga consenso. Los jóvenes se están organizando, están apareciendo. Pero primero tenemos que unirnos.

-¿Qué opina del polémico acuerdo del Gobierno por la deuda del Correo?

-Me parece que es gravísimo, que fue aprovecharse de una situación para resolver problemas personales.

-¿Dice que el Presidente usó su poder para solucionar un tema personal?

-El Gobierno lo hizo y el Presidente encabeza el Gobierno. El es responsable de lo que hace su gobierno. Creo que es una vergüenza lo del Correo.

-¿Por qué quiere ser candidato a senador de nuevo?

-No sé si voy a ser candidato. Estamos mirando el panorama.

-¿De qué depende?

-Del acceso a la juventud. Tenemos que abrir el camino a la juventud.

-¿Qué opina del recurso de Highton para permanecer en la Corte más allá de los 75 años?

-A mí no me gusta. Me gusta que se cumpla con la Constitución y con la ley. No soy partidario de buscar artimañas.