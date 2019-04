Acusarán de tentativa de homicidio al taxista que agredió a un conductor

El taxista que protagonizó una pelea tras una discusión de tránsito, identificado como Claudio Daniel Rimolo, será acusado por el delito de “tentativa de homicidio” por el abogado del conductor agredido en este episodio.

El abogado Martín Francolino, quien representa al conductor agredido por el taxista durante la discusión de tránsito, ocurrida en la calle La Pampa al 4800 y que fue filmada y viralizada por las redes, aseguró que su intención es acusar al taxista de “tentativa de homicidio”, al indicar que tras el incidente se dio a la fuga.

“El le dijo a la mujer que es dueña del taxi que tuvo un accidente y le dice que la otra persona se escapó, y en el video se ve que no es así. El que agrede y se da a la fuga fue el taxista. Voy a pedir la detención, por entorpecer la acción penal y riesgo de fuga”, aseguró el abogado a TN.

“Mi defendido está angustiado y preocupado y tiene miedo de que el taxista lo vaya a buscar”, aseguró el abogado.

El letrado indicó que se presentará ante la fiscalía número 12 de la Ciudad de Buenos Aires, quien lleva adelante las actuaciones.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspendió la licencia del taxista, quien hoy debería comparecer ante las autoridades judiciales.

El incidente de tránsito y la posterior agresión se produjeron el viernes pasado a las 11 de la mañana en la calle La Pampa al 4800.

El taxista, tras un roce entre ambos vehículos, se bajó y comenzó a romper los cristales del otro auto particular, cuyo conductor, llamado Fabio Rojas, quien conducía un Chevrolet Corsa, le dio algunos golpes a la parte trasera del taxi.

En ese momento, el taxista dio marcha atrás violentamente y volvió a bajarse del vehículo para agarrarse a trompadas con el otro conductor, tras lo cual escapó del lugar.

De momento la causa está caratulada como “lesiones y daños”, pero ahora la defensa del hombre que manejaba el vehículo particular solicitará que se considere la figura de “tentativa de homicidio”.

Al relatar lo ocurrido, el hombre que iba en el auto particular indicó: “El taxista me cerró muy mal en una esquina con todo el tránsito atrás. Lo insulté hasta que él paró y no dejó pasar a nadie. Estaba muy loco”.

“Me vio pasar por el espejo retrovisor e intentó matarme. No me atropelló por un segundo”, relató Rojas.