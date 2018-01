Abogado de Balcedo aseguró que el dinero fue fruto del ahorro de 11 años

La defensa del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), Marcelo Balcedo, detenido ayer en Uruguay, aseguró hoy que su defendido le dijo que el dinero encontrado por la policía en su casa de Punta del Este “fue juntado a lo largo de 11 años producto de su radio y su diario”.

Así lo afirmó esta mañana en declaraciones radiales Juan Fagundez, abogado de Marcelo Balcedo, sindicalista y dueño del diario “Hoy” y de la radio “Red 92” de la capital bonaerense detenido ayer en una lujosa chacra en Punta del Este.

Agregó que a Balcedo lo conoció ayer, minutos antes de la audiencia, momento en el que le trasmitió que el dinero encontrado ayer en su chacra (417.000 dólares y 6.000 euros) “era suyo”, pero que había sido producto del ahorro de 11 años, fruto de lo producido por la radio y el diario de su propiedad.

En cambio, aseguró que de los autos de alta gama encontrados “sólo uno” era suyo.

Balcedo fue detenido ayer junto a su mujer Paola Fiege en una lujosa chacra en Punta del Este, en la que la pareja guardaba alrededor de medio millón de dólares en efectivo, armas y autos de alta gama.

Respecto a las armas, el abogado del sindicalista señaló que su defendido le transmitió que tenía “todos los permisos para portarlas pero cuando llegó Interpol incautó todo, incluidos los permisos”.

El abogado explicó que el sindicalista y director del diario “Hoy” le aseguró que no había “absolutamente nada vinculado al narcotráfico, drogas, alcohol o Los Monos”.

Dijo también que si bien en la orden de detención “hablan de malversación de fondos, asociación ilícita y posible lavado de dinero, cuando se pide la extradición no se considera ese tema, sino que se decide si se procede al arresto administrativo o no”.

Explicó que ese arresto es por 30 días, plazo en el que se espera que llegue el pedido de extradición formal, que incluye el detalle de los delitos que se le atribuyen a Balcedo.

El letrado precisó que lo que se realizó ayer fue una audiencia donde el Ministerio Público solicitó el arresto hasta tanto llegue la solicitud de extradición.

Si bien la defensa argumentó que no era necesario que Balcedo estuviera preso 30 días, “la magistrada lo rechazó”, apuntó el letrado.

Fagundez recordó que el juez en lo Criminal y Correcional 3 de La Plata Ernesto Kreplak, “está recusado por la defensa de Balcedo en La Plata por presuntos intereses cruzados entre el magistrado y los imputados”.

Cuando se le preguntó si consideraba que Balcedo debía ser extraditado a la Argentina o no, dijo que “si el pedido es por evasión fiscal, históricamente no se concede la extradición”.

Añadió que “los tributos argentinos no son lo mismo que los uruguayos” y que “si Balcedo evadió un tributo que no tiene equivalente en Uruguay, no se puede extraditar”.