Abal Medina: “Una candidatura de Cristina sería hacerle el juego al Gobierno”

El senador nacional por el PJ-FpV Juan Manuel Abal Medina insistió hoy que con una candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández en las próximas elecciones legislativas sería “hacerle el juego al Gobierno”, aunque arriesgó que finalmente habrá competencia en las primarias para definir las listas del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

“En este contexto, su candidatura es funcional para el Gobierno, porque básicamente el Gobierno está muy interesado no en los problemas del presente, sino en volver a discutir el pasado de los argentinos. Y en este contexto, creo, como en su momento también planteó Axel Kicillof, sería funcional para la estrategia del Gobierno”.

En declaraciones a radio Continental, el legislador se refirió al cruce por Twitter que tuvo con el jefe de la agrupación “La Cámpora”, que lo acusó de “hacerle el juego al Gobierno” con su “comportamiento” en el Senado.

“Se enojaron pero creo que son discusiones que no le sirven mucho hoy a los argentinos”, analizó el ex Jefe de Gabinete kirchnerista.

Consultado por la interna del peronismo en territorio bonaerense, Abal Medina volvió a descartar que haya una lista de unidad y dijo que los candidatos se definirán en las primarias.

“Creo que va a haber una PASO, que es la mejor manera de saldar nuestras diferencias. Las diferencias que tenemos después de la derrota no se salda en una pieza, encerrándonos, discutiendo para adentro y repartiéndonos cargos en una lista, sino con el voto popular. No hay que escaparle a esta discusión que nos permita llegar a una unidad real y no a un acuerdo de cúpula entre tres o cuatro”, aseveró.