A la espera de definiciones sobre la cuarentena, Argentina superó los 3.300 muertos por coronavirus

Mientras se espera la confirmación de las nuevas líneas de acción para el combate a la transmisión del coronavirus por parte de las autoridades, el Ministerio de Salud informó hoy 23 nuevos fallecimientos por esa enfermedad, lo que elevó a 3.311 la cifra de muertos desde marzo pasado.

De esta manera, la tasa de mortalidad general se ubicó en 72 personas por cada millón de habitantes y el índice de letalidad en 1,8% sobre los casos confirmados.

En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 5.641 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 178.996 el total de infectados hasta el momento, con una incidencia de 394 casos por cada 100 mil habitantes.

Al encabezar el reporte diario que emite la autoridad sanitaria, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, comentó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aportó ayer el 87% de los nuevos casos, pero señaló también la participación en ese índice de las provincias de Jujuy (172 reportados) y Córdoba (111).

De los 95.089 pacientes activos en el país, 1.057 cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva y de ellos el 84,6% lo hacen en centros de salud de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.

La ocupación de esas camas críticas, más allá de la dolencia que explique la internación, a nivel nacional promedia el 54,4%, mientras que en el AMBA llega al 63,6%.

Al respecto, Vizzotti aclaró que se continúa trabajando diariamente para aumentar el número de plazas de atención para pacientes graves en todo el país.

La funcionaria dio cuenta de las reuniones que se vienen realizando en las últimas horas, ya sea para acompañar a jurisdicciones que están presentando brotes o para analizar la situación epidemiológica nacional y poder entregar recomendaciones a los actores políticos que deberán, en las próximas horas, definir cómo continua la cuarentena a partir del próximo lunes.

En ese sentido, a media mañana el presidente Alberto Fernández recibirá al comité de expertos y por la tarde mantendrá una reunión con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Por otra parte, Vizzotti destacó que América es el epicentro de la pandemia ya que es el continente con mayor cantidad de nuevos casos y casos activos.

“En Argentina el epicentro es el AMBA pero estamos viendo que tenemos lugares que no tenían casos y ahora hay”, agregó.

En ese sentido, diferenció la situación actual de la que se vivía hace algunas semanas cuando había zonas claramente delimitadas entre aquellas que tenían transmisión comunitaria y las que estaban sin casos reportados.

“En este momento, no hay provincias que no hayan reportado casos en los últimos 14 días. Hay algunos departamentos que no tienen casos, algunos tienen casos de contacto estrecho, algunos que tienen pequeños conglomerados, pero hay un numero importante de provincias que tienen brotes con casos en los que no se encuentra el nexo epidemiológico y eso hace que se sospeche la transmisión comunitaria”, abundó.

Mientras tanto, el índice de positividad, que mide la cantidad de casos hallados sobre test realizados, ayer se ubicó en 41,1% promedio país, 39,1% en la Ciudad y 48,5% en la Provincia de Buenos Aires.

Desde el reporte de ayer por la tarde se confirmó el fallecimiento de 23 personas, 11 varones y 12 mujeres, de las cuales 13 tenían residencia en la provincia de Buenos Aires, 6 en la Ciudad, 2 en Río Negro, 1 en Santa Cruz y 1 en Mendoza.

Ayer fueron realizadas 15.812 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 690.823 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 15.224,2 muestras por millón de habitantes.

De los 178.996 reportados desde el inicio de la pandemia, 1.115 (0,6%) son “importados”, 52.375 (29,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 96.710 (54%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.