600 jubilados se inscribieron para recibir su tablet

La ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, manifestó que “las sociedades tienen cada vez más adultos mayores que están en condiciones de participar activamente de la vida, y para que esto suceda, las personas deben ser integradas al mundo de la digitalización”. Por eso, el Gobierno de San Luis, entre el 2017 y 2018, entregó 60 mil tabletas para los jubilados, y el viernes comenzó una nueva inscripción para recibir los dispositivos.

Al cabo de tres días, 587 jubilados, pensionados y personas que tienen pensiones no contributivas de toda la provincia, ya completaron el formulario para recibir su dispositivo. Del total, más de un 58 % de las solicitudes son del departamento Pueyrredón.

Esta acción de incluir digitalmente a los adultos mayores es parte del Plan San Luis 3.0, implementado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, y que consta de un conjunto de políticas e iniciativas que lleva adelante la Provincia tratando de maximizar la digitalización en temas como seguridad, salud y educación.

Los interesados que aún no se inscribieron, deberán completar un formulario a través de la web www.sanluis3punto0.sanluis.gov.ar, o telefónicamente al (266) 4452000. Esta planilla tiene el objetivo de corroborar que los jubilados que quieran acceder al beneficio sean de San Luis y no hayan recibido una tableta con anterioridad.

Paso a paso, cómo es el trámite para obtener tu tableta

Ingresar a la página www.sanluis3punto0.sanluis.gov.ar. Hacer clic en la foto “Adultos Mayores 3.0”. Luego hacer clic en la opción “Formulario de inscripción”, ubicada en la parte derecha de la página.

Ingresar el DNI y dar clic en siguiente. Para poder realizar este paso, su domicilio deberá corresponder a San Luis. Y no deberá poseer tabletas de entregas anteriores.

Completar el formulario con sus datos personales.

Si tiene consultas respecto a este formulario, deberá comunicarse con la mesa de ayuda de la Autopista de la Información llamando al (0266) 4452000.